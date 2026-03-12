Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Obituario
Informa sobre un fallecimiento y ofrece un relato de la vida de la persona, incluidos sus logros, cualquier controversia y los recuerdos de las personas que le conocieron.

Muere Zalek, reconocido cantante y promesa de la música urbana, en un accidente en Medellín

“Tenía un futuro brillante por delante”, compartieron sus allegados

12 de marzo de 2026 - 9:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zalek, cantante urbano de Barranquilla, Colombia. (Instagram)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Hay luto en la industria musical colombiana tras confirmarse la muerte de Zalek, un reconocido artista urbano en la costa colombiana. El cantante barranquillero, de apenas 30 años, perdió la vida en un siniestro vial mientras se movilizaba en una motocicleta por las calles de Medellín, ciudad donde residía para impulsar su carrera artística.

RELACIONADAS

El suceso ocurrió este martes, 10 de marzo, y aunque las autoridades locales aún trabajan en el peritaje para determinar las causas exactas del siniestro, la noticia fue validada rápidamente por su círculo cercano.

La confirmación oficial llegó a través de su mánager, Alejandro Hernández, y la oficina de prensa de Gus Rincón, quienes compartieron mensajes cargados de dolor por la partida de un artista que, según ellos, “tenía un futuro brillante por delante”.

“Con el corazón roto despedimos a Zalek, un artista que llegó a nuestra familia con sueños enormes y una pasión infinita por la música. Abrazamos a su familia, amigos y a todos los que hicieron parte de su historia. Una voz como la tuya nunca muere”, expresó su equipo de trabajo en un emotivo comunicado publicado en redes sociales.

El mánager del artista, Alejandro Hernández, también dedicó unas palabras que reflejan la calidez humana de Zalek: “Un artista excepcional. Un ser humano aún más grande. Desde la familia Gus Rincón, honramos tu talento y tu legado. Siempre de los nuestros. Siempre en nuestra memoria. Descansa en paz”.

Zalek, cuyo nombre comenzaba a sonar con fuerza en las plataformas digitales, se había ganado un espacio en el competido mundo del reguetón y la música urbana gracias a su versatilidad. Canciones como “Party coquette”, que supera los 2.8 millones de reproducciones en Spotify, y “Ay, amor”, con más de 1.2 millones, son prueba del impacto que estaba logrando entre la juventud.

En una de sus últimas entrevistas con medios nacionales, el barranquillero había expresado su admiración por figuras como Maluma y Carín León, destacando que la clave del éxito radicaba en la identidad: “Creo que tiene que ser la autenticidad, esas ganas, eso se ve. Los colombianos tenemos mucho que dar... Maluma y Carín han sido esos pilares para que nosotros, como artistas, podamos seguir”, afirmó en su momento.

Se espera que en las próximas horas las autoridades de Medellín den a conocer las causas del siniestro. Mientras tanto, sus familiares y seguidores están de luto.

Tags
Muertes
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: