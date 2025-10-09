Música alternativa y variedad de cervezas locales en el Aguadilla Beer Fest

La cuarta edición del Aguadilla Beer Fest se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en la pintoresca Bahía de Aguadilla, con propuestas artísticas de alto calibre encabezadas por Matt Louis.

El cartel artístico del Aguadilla Beer Fest reúne además voces y proyectos que hoy definen el pulso creativo de Puerto Rico. Tanicha López, exvocalista de Cultura Profética, llega como solista con un show que cruza soul, reggae, jazz y bolero, con sello propio en improvisación y scat.

De otra parte, Dúo Deleite, proyecto que une a Gyanma y Enyel C, propone un performance de groove elegante en el que conviven R&B, rap y reguetón con guiños rítmicos a la samba y al baile de salón. Su presencia en lanzamientos y colaboraciones de la escena alternativa 2025, y el empuje individual de ambos artistas, los confirma como una apuesta fresca para la prensa musical.

PUBLICIDAD

Bebo Dumont; baterista, productor y vocalista de Cultura Profética presenta su faceta solista con composiciones de pulso afrocaribeño y exploración entre reggae, latin jazz, soul y pop urbano.

La propuesta se completa con Teo, cantautor colombiano e hijo de Fanny Lu, quien en 2025 reforzó su carrera con los sencillos “Quiero Más” y “Ya Me Acostumbré” y el EP “Rompecabezas”, proyecto que lo ha llevado a listas y escenarios clave de la región.

“El Aguadilla Beer Fest ya forma parte de la identidad de nuestro municipio. Cada año recibimos miles de visitantes que esperan esta festividad y nos aseguramos de que disfruten de un ambiente familiar, seguro y lleno de alegría, lo que demuestra que Aguadilla sigue siendo un destino atractivo para personas que viven dentro y fuera de Puerto Rico”, expresó en declaraciones escritas el alcalde Julio Roldán.

El evento, que forma parte de la conmemoración de los 250 años de fundación de Aguadilla, reunirá lo mejor de la cerveza artesanal, la gastronomía y la música en un ambiente festivo para el disfrute de toda la familia. Según la producción del Beer Fest, este comenzará desde las 4:00 de la tarde hasta las 12:30 de la madrugada y la entrada será libre de costo.

La gastronomía será otro de los atractivos principales, con una oferta que incluirá platos típicos y propuestas innovadoras que exaltan los sabores de la cocina puertorriqueña. Entre los más esperados se encuentran Burger 662 y Jíbaro Barbecue.

Como parte de las actividades, se celebrará nuevamente el tradicional Beer Yoga liderado por Dharana, a las 4:30 de la tarde en el rooftop Sunset in Paradise, con el apoyo de la Cervecera Camacho de Aguadilla.

PUBLICIDAD

Entre las casas cerveceras y colaboradores que participarán se encuentran Pídelo, Lúpulos Hermanos, Asomante Brewery, Boquerón Brewing Co., Santurce Brewery, Ingeniero MicroBrewery, Salitre Craft Beer, La Kombi, Snake Island, Burger 662, Cervecería del Callejón, Dragon Stone Abbey, Reina Mora Brewing Co., Jíbaro Barbecue, BoxLab, Rebl Brewery, Tranvía, Ocean Lab, Señorial y Rincón Beer Company.