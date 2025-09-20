Opinión
Feriados
20 de septiembre de 2025
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cataño celebrará el Festival Nacional del Cabro

Regresa al Malecón Edwin Rivera Sierra con competencias, talleres, gastronomía y actividades para toda la familia

20 de septiembre de 2025 - 10:00 AM

Festival Nacional del Cabro. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Cataño volverá a convertirse en la capital de la industria caprina con la celebración del Festival Nacional del Cabro. Este año, la festividad se extiende a dos días de tradición, cultura y diversión en el Malecón Edwin Rivera Sierra, un espacio donde el campo se encuentra con la ciudad.

El sábado, 4 de octubre, el público podrá disfrutar de la Competencia de Cabras Lecheras, un evento especializado que reunirá a productores de toda la isla para mostrar la calidad y excelencia de sus animales. La actividad será una oportunidad educativa para agricultores, estudiantes y familias interesadas en conocer la importancia de la cría caprina en Puerto Rico.

El domingo, 5 de octubre, se celebrarán las Competencias de Cabras Enanas, en una jornada dedicada a los niños.

A lo largo del fin de semana, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta de actividades:

  • Degustaciones gastronómicas con platos típicos elaborados a base de cabro (fricasé, empanadillas, sancocho y más).
  • Exhibiciones y venta de productos artesanales.
  • Sesiones de yoga con cabritas.
  • Talleres educativos sobre cría caprina y agricultura sostenible.
  • La tradicional Pasarela de las Cabras, un certamen familiar donde las cabritas desfilan disfrazadas en busca de premios.

Con más de 18 años de historia, el Festival Nacional del Cabro se ha consolidado como una de las celebraciones agro-culturales más esperadas y autóctonas del país. La entrada es libre de costo y el público general está invitado a ser parte de esta experiencia única en Cataño.

El evento es producido por Grupo Meyta y el capricultor Carlos Díaz.

Para más información, visite www.festivaldelcabro.com o comuníquese al (787) 590-7539.

Catañocabros
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
