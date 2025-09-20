Cataño celebrará el Festival Nacional del Cabro
Regresa al Malecón Edwin Rivera Sierra con competencias, talleres, gastronomía y actividades para toda la familia
20 de septiembre de 2025 - 10:00 AM
Cataño volverá a convertirse en la capital de la industria caprina con la celebración del Festival Nacional del Cabro. Este año, la festividad se extiende a dos días de tradición, cultura y diversión en el Malecón Edwin Rivera Sierra, un espacio donde el campo se encuentra con la ciudad.
El sábado, 4 de octubre, el público podrá disfrutar de la Competencia de Cabras Lecheras, un evento especializado que reunirá a productores de toda la isla para mostrar la calidad y excelencia de sus animales. La actividad será una oportunidad educativa para agricultores, estudiantes y familias interesadas en conocer la importancia de la cría caprina en Puerto Rico.
El domingo, 5 de octubre, se celebrarán las Competencias de Cabras Enanas, en una jornada dedicada a los niños.
A lo largo del fin de semana, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta de actividades:
Con más de 18 años de historia, el Festival Nacional del Cabro se ha consolidado como una de las celebraciones agro-culturales más esperadas y autóctonas del país. La entrada es libre de costo y el público general está invitado a ser parte de esta experiencia única en Cataño.
El evento es producido por Grupo Meyta y el capricultor Carlos Díaz.
Para más información, visite www.festivaldelcabro.com o comuníquese al (787) 590-7539.
