Neil Sedaka, cantante, compositor y pianista, muere a los 86 años

Nueva York- Neil Sedaka, el cantautor de éxito cuya soprano juvenil y brillantes melodías le convirtieron en uno de los mejores artistas en los primeros años del rock and roll y le llevaron a una segunda racha de éxito en la década de 1970, murió en la tarde de este viernes.

Sedaka, entre cuyos éxitos figuran “Breaking Up Is Hard to Do” y “Laugher in the Rain”, falleció el viernes a los 86 años.

“Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro querido marido, padre y abuelo, Neil Sedaka”, dijo su familia en un comunicado. “Una auténtica leyenda del rock and roll, una inspiración para millones de personas, pero lo más importante, al menos para los que tuvimos la suerte de conocerle, un ser humano increíble al que echaremos profundamente de menos”.

No se dispuso inmediatamente de más detalles sobre su muerte.

Miembro clave de la fábrica de compositores del Brill Building, Sedaka formó equipo con el letrista y vecino de infancia Howard Greenfield en canciones que reflejaban la inocencia adolescente de la era post-Elvis/pre-Beatles de finales de los 50 y principios de los 60, como “Happy Birthday Sweet Sixteen”, “Calendar Girl” y “Oh! Carol”, un lamento por su novia del instituto, Carole King.

Tras un largo periodo de sequía, resurgió con éxitos como “Laughter in the Rain” y “Bad Blood”. La versión de “Love Will Keep Us Together” de Captain & Tennille fue un éxito en 1975.

Bajito y moreno, con una gran sonrisa y una voz aguda, había estudiado en Juilliard, nació en Brooklyn, hijo de un taxista judío, empezó a actuar de adolescente y siguió haciéndolo durante décadas.

Sedaka seguía dando docenas de conciertos al año hasta bien entrados los 80 años. Conservaba el entusiasmo y el amplio registro vocal de su juventud y nunca se cansaba de los estándares que había cantado cientos de veces.

“Pasados los 70, Pavarotti me dijo que las cuerdas vocales ya no son lo que eran. Soy muy afortunado de que mi voz haya aguantado”, dijo a The Associated Press en 2012. “Es bonito ser una leyenda, pero es mejor ser una leyenda en activo”.

Las canciones de Sedaka han vendido millones en todo el mundo y han sido versionadas por toda una serie de artistas, desde Elvis Presley y Frank Sinatra hasta The 5th Dimension y Nickelback. Sedaka ayudó a impulsar la carrera de Connie Francis con “Stupid Cupid” y “Where the Boys Are”, esta última para la banda sonora de la película del mismo nombre. The Captain & Tennille recibieron un Grammy al mejor álbum gracias en gran parte a “Love Will Keep Us Together” e incluyeron un guiño a Sedaka al final de la canción, cuando Toni Tennille exclamó “¡Sedaka ha vuelto!”.

Sedaka creció en el barrio de Brighton Beach, en Brooklyn, mimado por sus abuelos, sus tías y su madre en un apartamento de dos habitaciones que compartía con 11 parientes. Allí hay una calle que lleva su nombre, Neil Sedaka Way.

Pero su música compensaba su impopularidad de niño, recordó una vez. Su talento fue reconocido por un profesor de segundo grado que instó a su madre, Eleanor, ama de casa, a comprarle un piano. Se puso a trabajar en unos grandes almacenes para pagarse un piano vertical de segunda mano y dirigió su carrera durante años, al igual que su mujer, Leba.