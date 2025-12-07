Vocalistas de El Gran Combo de Puerto Rico expresan su dolor tras la muerte de Rafael Ithier

Ante el deceso del máximo líder de El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier Natal, dos de los vocalistas de la legendaria agrupación, Joselito Hernández y Anthony García, compartieron en sus redes sociales la tristeza que los embarga tras el luto por uno de los pilares de la salsa.

“No fue mucho el tiempo que pasé junto a él, pero estos últimos ocho años me di a la tarea, junto a su familia, de disfrutarlo, estudiarlo y compartir buenos y no tan buenos momentos que sé me durarán hasta mi último día en este plano terrenal. Hasta pronto, Ithier. Honrado que siempre te di las gracias en vida”, publicó Hernández junto con un vídeo en que está acompañado por el fundador y director del grupo en uno de sus cumpleaños.

El deceso de Ithier Natal ocurrió en momentos en que la agrupación realiza presentaciones en Miami y Orlando como parte de su gira “Salsa pal’ Mundo Tour”.

Por su parte, García compartió una fotografía en compañía de Ithier Natal y agradeció a Dios “por cada uno de los momentos que nos permitiste compartir junto al maestro Rafael Ithier”.

De igual manera, publicó un video entonando el tema “Todavía” (1981) mientras el músico lo acompañaba en el piano.

Cabe destacar que esta noche, a las 8:00 p.m., a través de los principales canales de televisión, se emitirá el especial de Navidad del Banco Popular de Puerto Rico titulado “Estampas de mi tierra”, donde El Gran Combo de Puerto Rico interpretará el clásico navideño compuesto por Roberto Angleró, “Alegría y Paz” (1965), uno de los primeros éxitos que consolidó la carrera del grupo fundado por Ithier en 1962.