Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Vocalistas de El Gran Combo de Puerto Rico expresan su dolor tras la muerte de Rafael Ithier

El deceso del fundador y director ocurrió mientras la agrupación mantiene compromisos en Miami y Orlando

7 de diciembre de 2025 - 7:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Gran Combo de Puerto Rico en el especial del Banco Popular de 2025. (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Ante el deceso del máximo líder de El Gran Combo de Puerto Rico, Rafael Ithier Natal, dos de los vocalistas de la legendaria agrupación, Joselito Hernández y Anthony García, compartieron en sus redes sociales la tristeza que los embarga tras el luto por uno de los pilares de la salsa.

RELACIONADAS

“No fue mucho el tiempo que pasé junto a él, pero estos últimos ocho años me di a la tarea, junto a su familia, de disfrutarlo, estudiarlo y compartir buenos y no tan buenos momentos que sé me durarán hasta mi último día en este plano terrenal. Hasta pronto, Ithier. Honrado que siempre te di las gracias en vida”, publicó Hernández junto con un vídeo en que está acompañado por el fundador y director del grupo en uno de sus cumpleaños.

El deceso de Ithier Natal ocurrió en momentos en que la agrupación realiza presentaciones en Miami y Orlando como parte de su gira “Salsa pal’ Mundo Tour”.

Por su parte, García compartió una fotografía en compañía de Ithier Natal y agradeció a Dios “por cada uno de los momentos que nos permitiste compartir junto al maestro Rafael Ithier”.

De igual manera, publicó un video entonando el tema “Todavía” (1981) mientras el músico lo acompañaba en el piano.

Cabe destacar que esta noche, a las 8:00 p.m., a través de los principales canales de televisión, se emitirá el especial de Navidad del Banco Popular de Puerto Rico titulado “Estampas de mi tierra”, donde El Gran Combo de Puerto Rico interpretará el clásico navideño compuesto por Roberto Angleró, “Alegría y Paz” (1965), uno de los primeros éxitos que consolidó la carrera del grupo fundado por Ithier en 1962.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles de las exequias.

Tags
fallecimientoEl Gran Combo de Puerto RicoSalsaRafael Ithier
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 7 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: