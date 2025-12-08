Museo Internacional de la Salsa en Nueva York creará una sala dedicada a El Gran Combo y a Rafael Ithier

Próximamente Puerto Rico contará con una extensión del Museo Internacional de la Salsa en Nueva York en Puerto Rico, para la que se ha diseñado una sección especial dedicada en su totalidad a la memorabilia de El Gran Combo de Puerto Rico.

Aunque no dio detalles precisos de dónde ubicará la nueva instalación en la isla, así lo dio a conocer el presidente de este museo neoyorquino Johnny Cruz, también conocido como el “Señor Timbal”, a través de declaraciones escritas, al lamentar el fallecimiento del fundador y director de la legendaria agrupación, Rafael Ithier Natal.

“El mundo entero está de luto por el fallecimiento del maestro y fundador del Gran Combo de Puerto Rico, don Rafael Ithier Natal, ya que las ejecutorias del grupo conocido como ‘la Universidad de la Salsa’ ha deleitado a millones de amantes de la música caribeña, salseros que se han gozado el ritmo único de El Gran Combo de Puerto Rico en todos los rincones del planeta. Más que un músico, el maestro Ithier Natal nos enseñó que la salsa es la música representativa de Puerto Rico que une a los pueblos del mundo”, manifestó Cruz.

Mediante comunicado de prensa, este músico se une a los tantos otros que han considerado a Ithier no solo como un padre, sino como un mentor.

“Fue la primera persona que endosó la idea del Museo Internacional de la Salsa que hoy día tengo el privilegio de dirigir. Recibimos de su parte mucho cariño, respeto y cooperación; siempre que visitaba a Nueva York, don Rafael nos daba oportunidad de reunirnos e intercambiar ideas y proyectos relacionados a la música y la salsa. Nos ayudó a promover lo que hoy es un Museo para darle permanencia visual al ritmo de la Salsa”, añadió Cruz.

Asimismo, el director del Museo Internacional de la Salsa compartió que tuvo contacto con Ithier Natal para la década de 1970 y que desde entonces ha mantenido comunicación estrecha al punto que al comunicarle la idea para la creación del International Spanish Harlem Salsa Gallery en Nueva York, obtuvo su respaldo inmediato.

En la actualidad, señaló que las instalaciones del museo en Nueva York es guardián de tres piezas inéditas de Ithier Natal.

“Tenemos el jacket que utilizó don Rafael en el 20 aniversario de El Gran Combo. De igual manera, el Museo Internacional de la Salsa cuenta con el suit que utilizó el maestro en el 40 aniversario de El Gran Combo en el Madison Square Garden de Nueva York. Como un privilegio único, nuestro museo cuenta con una de las ‘capas’ originales que utilizaron los integrantes de El Gran Combo en el 1987 en una magna presentación en el Madison Square Gardens", destacó.

También resaltó que el museo cuenta además con el uniforme que utilizó Jerry Rivas en el 60 aniversario de El Gran Combo.

“Somos custodios del instrumento original de cuerdas “Tres” que Jerry Rivas ha querido dejar en exhibición en nuestras facilidades”, añadió el presidente del Museo de la Salsa.