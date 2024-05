Nemo, cantante de Suiza, obtiene la victoria en el Festival Eurovisión

La figura musical suiza de género no binario, Nemo, ganó el 68vo Festival de la Canción de Eurovisión la madrugada del domingo con “The Code”, una oda operística de pop-rap al viaje del cantante hacia la aceptación de su identidad.

Nemo venció a Baby Lasagna de Croacia en el título al ganar la mayor cantidad de puntos de una combinación de jurados nacionales y espectadores de todo el mundo. Nemo es la primera persona ganadora de género no binario.

El concurso regresó a Suecia, hogar de la ganadora del año pasado, Loreen, medio siglo después de que ABBA ganara Eurovisión con “Waterloo”, el momento más emblemático de Eurovisión. ABBA no apareció en persona en Malmo, aunque sí lo hicieron sus “ABBA-tars” digitales del espectáculo teatral “ABBA Voyage”.

Un trío de ex ganadoras de Eurovisión (Charlotte Perrelli, Carola y Conchita Wurst) subieron al escenario para cantar “Waterloo” mientras se emitían y contaban los votos.

La emisora dijo que Klein no tocó la cámara ni al camarógrafo y calificó su expulsión de “desproporcionada”.

El poderoso cantante francés Slimane interrumpió su balada “Mon Amour” en el ensayo general para dar un discurso instando a la gente a estar “unidos por la música, sí, pero con amor, por la paz”. No repitió el discurso durante la final de la tarde.

Loreen, campeona de Eurovisión el año pasado, dijo que los acontecimientos mundiales eran “traumatizantes”, pero instó a la gente a no cerrar la “comunidad de amor” que es Eurovisión.

“¿Qué cura el trauma…? ¿El trauma cura el trauma? ¿La negatividad cura la negatividad? No funciona así”, dijo a The Associated Press. “Lo único que realmente cura el trauma -esta es la ciencia- es el amor”.