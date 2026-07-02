Nombran calle en Humacao en honor a Lucy Fabery

Tras once años de su fallecimiento el sueño de la vocalista puertorriqueña, Luz Ercilia Fabery Zenón, conocida artísticamente como Lucy Fabery, se hará realidad con la develación de su nombre, por partida doble, al tramo de la carretera PR-924, que une a Humacao con Naguabo.

La actividad donde se rendirá tributo póstumo a la llamada “Muñeca de Chocolate” se efectuará el jueves 16 de julio a las 11:00 a.m., en el área Monumento en Honor al Maestro, Calle Dufresne, esquina Antonio López en Humacao.

El periodista y propulsor del proyecto, Luis Ernesto Berríos González, manifestó su satisfacción y ofreció detalles del evento.

“Me siento supercontento y agradecido de Dios porque al fin se hará realidad la mentira que le dije a Lucy Fabery, hace más de una década para que partiera feliz, el dia antes de su muerte, al saber que una carretera de su natal Humacao llevarìa su nombre como era su anhelo”, sostuvo Berríos.

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Añadio, “Llegó el momento de exaltar su legado con la instalación de su nombre a la mencionada carretera de Humacao. Y con el homenaje musical que le tienen preparado sus amigos y colegas, Choco Orta, Zeny y Zory Beveraggi, Gladys Nuñez, Jacky Capó, y Fernando Allende, quienes dirigidos por el.pianista Junito Laredo interpretarán sus éxitos”.

La actividad animada por la actriz y presentadora Lourdes Morán, contará, además con la participación del virtuoso de la trompeta Humberto Ramírez, con quien Fabery grabó sus dos últimos discos, “Sentimentales”, y fue nominada en el 2013 a un Grammy Latino en la categoria de Mejor producción tropical tradicional.

Berríos González, agradeció a la alcaldesa de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey, por su gestión en favor de la desaparecida vocalista.

“Agradezo profundamente la solidaridad y el apoyo brindado a la Alcaldesa de Humacao, quien concluirá la obra que comenzó su padre exalcalde Marcelo Trujillo Panisse, y no pudo realizar por su repentina muerte”.