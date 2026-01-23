Olga Tañón, de vuelta en casa: “Ya estoy viviendo nuevamente en Puerto Rico”

Tras varios años residiendo en el estado de Florida para atender la salud de su hija mayor, Gabriella Denizard, la cantante puertorriqueña Olga Tañón confirmó que regresó a vivir formalmente en Puerto Rico.

La revelación la hizo por primera vez de manera pública durante una presentación especial como parte de la campaña de turismo interno “Yo te quiero Puerto Rico”, que protagoniza junto a Daddy Yankee y que fue presentada en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid.

La intérprete, popularmente conocida como “La Mujer de Fuego”, había establecido su residencia en Estados Unidos debido a los complejos retos médicos que enfrentó su hija desde temprana edad, una situación que mantuvo a la familia fuera de la isla durante años. Durante su infancia, la joven llegó a sufrir de convulsiones, fue diagnosticada con autismo, anemia hemolítica y una condición de las plaquetas que no ha sido definida por la medicina, por lo que en innumerables ocasiones tuvo que ser hospitalizada y recibir unidades de transfusiones de sangre y de plaquetas.

Con mucha emoción, Tañón compartió el anuncio mientras hablaba del orgullo que siente al representar a Puerto Rico. “Ya yo viviendo formalmente en Puerto Rico de nuevo… se sienten, aunque estés en el avión, los sabores de la cocina de tu madre, ese olor a campo y ese olor a tierra”, expresó ante el público y delante de la gobernadora Jenniffer González, también presente en el evento.