Orquesta El Macabeo llevará su identidad sonora al Teatro Oller en Bayamón

La Orquesta El Macabeo llegará el próximo sábado a imponer el sabor y el estilo salsero que han perpetuado por casi 20 años con su concierto en el Teatro Oller de Bayamón.

Entusiastas con lo que ofrecerán al público, los integrantes José Ibáñez Reyes, bajista y director musical, Luis De La Rosa Solá, cantante y Daniela Santos pianista conversaron con El Nuevo Día sobre lo que ofrecerán en la cita salsera y el lanzamiento del nuevo tema “Vivir contigo”, que completará en diciembre el disco de la agrupación.

“Serán siete temas los que estarán en el disco y van a salir en todas las formas digitales y vinilo. Estamos muy contentos con este lanzamiento. Vivir contigo fue compuesta por este servidor, mientras que el arreglo y la producción estuvieron a cargo de El Macabeo. Nuestro disco va a estar bien sabroso y este concierto será un poco el preámbulo de la producción musical”, sostuvo De La Rosa.

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Actualmente, la agrupación está integrada por Horacio “Saso” Alcaraz, Gabriel “Bucho” Beauchamp, Yussef “Sefo” Soto Villarino, Héctor “Cano” Lind Ortiz, José Ibáñez Reyes; Daniela Santos, Luis de la Rosa, Javier “Jaza” Santiago Rivera, Julio “Tito” Ortiz Luquis, Leonardo “Leo” Osuna y Timothy Cooper Amato.

La Orquesta El Macabeo ha desarrollado un repertorio que se han dado a conocer con temas como “Supermercado”, “Lluvia con sol”, “Me repito”, “En la luna” y “Charlatán”, todos formarán parte del concierto.

Sobre las diferentes etapas que ha vivido la agrupación que nació en el 2008 en el Trujillo Alto, el bajista Ibáñez Reyes explicó que los cambios mayores que han experimentado se dieron a partir del 2017 tras el “huracán María y la pandemia que afectaron las presentaciones porque tuvieron que mermar, pero no hemos adaptados”.

“Nosotros tenemos una cultura salsera que es difícil de romper porque tenemos unos elementos fundamentales y puristas, pero cuando vez a más jóvenes en la salsa como el trabajo que están haciendo Los Sobrinos y otros músicos del patio puedes percibir que es un género activo que también se ha tenido que adaptar a las redes sociales y por eso hay más músicos siendo influencers”, mencionó De La Rosa.

El bajista y director musical añadió que en los últimos años hay más jóvenes nutriendo el baile de la salsa y tomando clases para la escena.

“Puedo ver a más jóvenes interesados en las clases de salsas y buscando lugares para bailar salsa. La escena de jangueo, de salir a bailar hace que hayan más guisos”, aseguró Ibáñez.

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En ese sentido, De La Rosa, añadió que Bad Bunny ha visibilizado nuevamente la clave salsera en diferentes países con su álbum y su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, pero hay que “ver que no sea un boom, esperamos que no porque hay más gente escuchando y bailando salsa”.

Los músicos indicaron que los boletos para el concierto, producido por Duars Entertainment, están disponibles a través de boletera.net. Los boletos tienen un costo de $10.

“Llegar al Teatro Oller es una oportunidad para continuar promoviendo nuestra música y ese sonido que hemos construido a través de los años. Vamos a llevar el macabeo al teatro que está muy lindo luego de la remodelación. Queremos que la gente disfrute del repertorio y vamos a cantar temas nuevos”, aseguró Ibáñez.

El Macabeo se ha caracterizado por rescatar la esencia de la salsa dura o “gorda”, con un sonido propio y una propuesta que se distingue por presentar principalmente composiciones originales, alejándose de las versiones de temas clásicos o de los grupos que interpretan “cover”.

Parte de la identidad sonora de la agrupación responde a la trayectoria musical de sus integrantes, muchos de ellos provenientes de agrupaciones de rock, punk, ska y reggae.

El Macabeo ha podido presentar su propuesta en Puerto Rico y en España, Francia y México, entre otros destinos. La agrupación también formó parte de la banda sonora de la película puertorriqueña “La última gira”, trabajo que encabezó la lista de las producciones más sobresalientes de 2021 de la Fundación Nacional para la Cultura Popular.