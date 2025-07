Oscarito Serrano une el BSN y el merengue

“Fue mi esposa quien insistió igual que mi hija Coral, que son bien visionarias. Ellas me dijeron ‘tienes que incluirla’ para el disco que estoy trabajando para el próximo año con unos cuantos exponentes. No tenía una canción como esa porque lo que hasta ahora he estado trabajando para el disco es un poco más elegante, y este tema es más calle y es un poco de lo que me distingue. Siempre he dicho que el merengue no pasa de moda”, sostuvo Oscarito desde el restaurante Kumo Rooftop en Isla Verde.