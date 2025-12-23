Papo Rosario es despedido al ritmo de la salsa
El exintegrante de El Gran Combo falleció a sus 78 años
23 de diciembre de 2025 - 5:52 PM
Este martes, familia, amigos y compañeros músicos llegaron hasta Cayey para recibir los restos del músico y cantante Luis Antonio “Papo” Rosario, quien fuera integrante por 38 años de El Gran Combo de Puerto Rico.
Según se había anticipado y de acuerdo con su voluntad, al mediodía se celebró una misa en la parroquia Nuestra Señora De La Asunción en honor al cantante, quien inmortalizó canciones como “Carbonerito“.
Hasta allí llegaron algunos excompañeros de ”Los Mulatos del Sabor", como Jerry Rivas, Anthony García, así como los cantantes Charlie Aponte, Luisito Carrión, Andy Montañez, Maelo Ruiz, Gilberto Santarosa, y los músicos Don Periñón y Humberto Ramírez, entre otros.
Mientras el veterano reportero Jorge Rivera Nieves tuvo una participación en la misa, fue el locutor cayeyano Néstor ‘El Búho Loco’ Galán estuvo a cargo de moderar el evento a la salida de la iglesia hacia el cementerio municipal para llevar los restos del artista, que falleció a sus 78 años.
“Cayey se ha convertido en una ciudad referente para Puerto Rico, que acoge a otros hermanos, puertorriqueños que, aunque nacidos en otros pueblos han adoptado a Cayey como su ciudad preferida y predilecta”, señaló el alcalde Roland Ortiz Velázquez, en declaraciones escritas.
El rumbón en su honor se dio luego en la Casa Histórica de la Música Cayeyana, frente a la plaza pública Ramón Frade, liderado por su hijo, el locutor, animador y cantante Aniel Rosario, cuya música puso a bailar a todos los ciudadanos que se dieron cita para darle su último adiós a su progenitor.
La muerte de Rosario se suscitó casi una semana después de ocurrir el deceso de Rafael Ithier Natal, quien fue el fundador de El Gran Combo hace 63 años.
