Papo Rosario es despedido al ritmo de la salsa

Exequias de Papo Rosario: así le dijeron adiós a un grande de la salsa puertorriqueña

Desde antes del mediodía, familiares, colegas, amigos y fanáticos comenzaron a llegar este martes, 23 de diciembre, a la parroquia Nuestra Señora De La Asunción, en Cayey, para darle el último adiós al cantante Luis Antonio “Papo” Rosario, quien falleció el pasado 12 de diciembre a los 78 años.

Suministrada