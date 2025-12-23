Opinión
Papo Rosario es despedido al ritmo de la salsa

El exintegrante de El Gran Combo falleció a sus 78 años

23 de diciembre de 2025 - 5:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en Cayey, se llevó a cabo la misa exequial de Luis Antonio “Papo” Rosario, según su voluntad. (Pablo Martínez Rodríguez)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Este martes, familia, amigos y compañeros músicos llegaron hasta Cayey para recibir los restos del músico y cantante Luis Antonio “Papo” Rosario, quien fuera integrante por 38 años de El Gran Combo de Puerto Rico.

Según se había anticipado y de acuerdo con su voluntad, al mediodía se celebró una misa en la parroquia Nuestra Señora De La Asunción en honor al cantante, quien inmortalizó canciones como “Carbonerito“.

Hasta allí llegaron algunos excompañeros de ”Los Mulatos del Sabor", como Jerry Rivas, Anthony García, así como los cantantes Charlie Aponte, Luisito Carrión, Andy Montañez, Maelo Ruiz, Gilberto Santarosa, y los músicos Don Periñón y Humberto Ramírez, entre otros.

Desde antes del mediodía, familiares, colegas, amigos y fanáticos comenzaron a llegar este martes, 23 de diciembre, a la parroquia Nuestra Señora De La Asunción, en Cayey, para darle el último adiós al cantante Luis Antonio “Papo” Rosario, quien falleció el pasado 12 de diciembre a los 78 años.El cantante inmortalizó temas como "Carbonerito" durante su paso, por 38 años, como vocalista de El Gran Combo de Puerto Rico.Familiares y amigos cercanos celebraron la vida del querido exponente de música tropical.
1 / 15 | Exequias de Papo Rosario: así le dijeron adiós a un grande de la salsa puertorriqueña. - Suministrada

Mientras el veterano reportero Jorge Rivera Nieves tuvo una participación en la misa, fue el locutor cayeyano Néstor ‘El Búho Loco’ Galán estuvo a cargo de moderar el evento a la salida de la iglesia hacia el cementerio municipal para llevar los restos del artista, que falleció a sus 78 años.

“Cayey se ha convertido en una ciudad referente para Puerto Rico, que acoge a otros hermanos, puertorriqueños que, aunque nacidos en otros pueblos han adoptado a Cayey como su ciudad preferida y predilecta”, señaló el alcalde Roland Ortiz Velázquez, en declaraciones escritas.

El cantante Aniel Rosario entonó algunas canciones en memoria de su progenitor.
El cantante Aniel Rosario entonó algunas canciones en memoria de su progenitor. (Pablo Martínez Rodríguez)

El rumbón en su honor se dio luego en la Casa Histórica de la Música Cayeyana, frente a la plaza pública Ramón Frade, liderado por su hijo, el locutor, animador y cantante Aniel Rosario, cuya música puso a bailar a todos los ciudadanos que se dieron cita para darle su último adiós a su progenitor.

Los ciudadanos llegaron hasta la Casa Histórica de la Música Cayeyana, donde bailaron en honor a Papo Rosario.
Los ciudadanos llegaron hasta la Casa Histórica de la Música Cayeyana, donde bailaron en honor a Papo Rosario. (Pablo Martínez Rodríguez)

La muerte de Rosario se suscitó casi una semana después de ocurrir el deceso de Rafael Ithier Natal, quien fue el fundador de El Gran Combo hace 63 años.

