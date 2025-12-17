Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Misa y música para celebrar la vida de Papo Rosario

Su hijo Aniel Rosario ofreció todos los detalles, según su última voluntad,

17 de diciembre de 2025 - 11:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el 2019, Papo Rosario durante una presentación de El Gran Combo en el Centro de Bellas Artes de San Juan. (Archivo)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Llegó el momento de darle el último adiós al cantante Luis Antonio “Papo” Rosario, al fallecer el pasado 12 de diciembre a los 78 años, luego de tener su salud comprometida por varios años.

RELACIONADAS

El cantante que inmortalizó canciones como "Carbonerito" durante su gran paso por El Gran Combo de Puerto Rico, por 38 años, será despedido según su última voluntad.

Así lo informó su hijo, el locutor, animador y cantante Aniel Rosario, quien acudió a sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño, respeto y solidaridad recibidas no solo por el pueblo puertorriqueño, sino también por los demás “pueblos salseros del mundo”.

“El legado de mi señor padre vivirá por siempre en los corazones de su pueblo. Por eso este próximo 23 de diciembre del 2025 a las 12:00 p.m. se celebrará la misa en memoria de Luis Antonio “Papo Rosario” Concepción en la parroquia Nuestra Señora De La Asunción (Cayey)“, informó.

Asimismo, indicó que aquellos que deseen acompañar a su familia podrán hacerlo en “un compartir lleno de música, agradecimiento y celebración por la vida de Papo, según su última voluntad”.

Por tal razón, después de la misa estarán celebrando su vida en la Casa Histórica de la Música Cayeyana a la 1:30 p.m. “Los espero, los quiero con la vida”, destacó Rosario.

Fue el mismo día de su fallecimiento cuando su familia informó que el cantante y percusionista había partido a continuar su baile en el cielo.

“Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón”, expresaron en ese momento, a la vez que agradecieron las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida.

Papo Rosario se integró a El Gran Combo de Puerto Rico en el 1980.El 14 de agosto del 1988 el salsero participó de una actividad para recaudar fondos para el cantante Héctor LavoeLuis “Papo” Rosario.
1 / 14 | Momentos importantes de Papo Rosario en El Gran Combo de Puerto Rico. Papo Rosario se integró a El Gran Combo de Puerto Rico en el 1980. - El Nuevo Día
Tags
Papo RosarioEl Gran Combo de Puerto RicoEl Gran Combo
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: