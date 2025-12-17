Misa y música para celebrar la vida de Papo Rosario

Llegó el momento de darle el último adiós al cantante Luis Antonio “Papo” Rosario, al fallecer el pasado 12 de diciembre a los 78 años, luego de tener su salud comprometida por varios años.

El cantante que inmortalizó canciones como "Carbonerito" durante su gran paso por El Gran Combo de Puerto Rico, por 38 años, será despedido según su última voluntad.

Así lo informó su hijo, el locutor, animador y cantante Aniel Rosario, quien acudió a sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño, respeto y solidaridad recibidas no solo por el pueblo puertorriqueño, sino también por los demás “pueblos salseros del mundo”.

“El legado de mi señor padre vivirá por siempre en los corazones de su pueblo. Por eso este próximo 23 de diciembre del 2025 a las 12:00 p.m. se celebrará la misa en memoria de Luis Antonio “Papo Rosario” Concepción en la parroquia Nuestra Señora De La Asunción (Cayey)“, informó.

Asimismo, indicó que aquellos que deseen acompañar a su familia podrán hacerlo en “un compartir lleno de música, agradecimiento y celebración por la vida de Papo, según su última voluntad”.

Por tal razón, después de la misa estarán celebrando su vida en la Casa Histórica de la Música Cayeyana a la 1:30 p.m. “Los espero, los quiero con la vida”, destacó Rosario.

Fue el mismo día de su fallecimiento cuando su familia informó que el cantante y percusionista había partido a continuar su baile en el cielo.

“Se ha ido rodeado de toda su familia, de mucho amor y con Dios en su corazón”, expresaron en ese momento, a la vez que agradecieron las muestras de cariño, la compañía y el apoyo que le dieron en vida.