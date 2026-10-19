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Pedro Capó regresa en concierto al Coliseo de Puerto Rico con su “Fulanito Tour 2027″

El cantautor se reencontrará con su público para celebrar su trayectoria musical, sus raíces y esta nueva etapa creativa

19 de octubre de 2026 - 11:12 AM

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Pedro Capó anticipa que será un encuentro muy especial. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó regresa al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el próximo 13 de febrero de 2027 con su nueva gira “Fulanito Tour 2027″, en una presentación que celebrará su trayectoria musical, sus raíces y la conexión que mantiene con el público de su tierra natal.

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Así lo anunció el cantante en un video que publicó a través de sus redes sociales. Bajo la producción de Move Concerts, Noah Assad Presents y La Buena Fortuna Global, el espectáculo marcará el esperado regreso del artista a uno de los escenarios más importantes del entretenimiento en Puerto Rico.

La presentación combinará algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio con las canciones de “Fulanito”, su más reciente producción discográfica, en una experiencia que reflejará la evolución artística y personal de uno de los cantautores más destacados de la música latina contemporánea.

“Regresar a ese lugar que vive en mí y me acompaña a donde sea que vaya, sin importar cuánto tiempo pase, o cuánta distancia haya de por medio, es regresar a mí mismo. Puerto Rico es y siempre será mi casa, el lugar donde todo empieza y al que una parte de mí siempre querrá volver”, expresó Capó.

Los boletos estarán disponibles a partir de este miércoles, 21 de octubre, a las 10:00 a. m., a través de Ticketera.

El Fulanito Tour 2027 reunirá sus grandes éxitos y las canciones de su más reciente álbum en un espectáculo que conectará la esencia de su música con las historias, los sentimientos y las raíces que continúan inspirando su carrera.

Este regreso al Choliseo cobra un significado especial con el lanzamiento de “Fulanito”, un álbum de 11 canciones que recoge el momento personal y creativo que atraviesa el artista, marcado por su regreso a la isla y una conexión renovada con sus orígenes.

El proyecto se convierte en un homenaje a Puerto Rico y a las experiencias que moldean la identidad, explorando temas como la nostalgia, el amor, las despedidas, la resiliencia y la búsqueda de un lugar al cual pertenecer.

“Volver a encontrarme con ustedes para compartir las canciones de ‘Fulanito’ en nuestra islita es un sueño que me toca profundamente el corazón. Nos vemos pronto, mi gente. Este encuentro va a ser muy especial”, apuntó.

Con “Fulanito”, el cantautor presenta una obra que trasciende lo musical para conectar con las emociones, los recuerdos y las vivencias que acompañan el camino de regreso a casa. Esa esencia se trasladará al escenario del Coliseo de Puerto Rico, donde el público tendrá la oportunidad de disfrutar en vivo tanto de las nuevas composiciones como de los éxitos que han definido distintas etapas de su carrera.

Tags
Pedro CapóConciertoColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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