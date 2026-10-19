Pedro Capó regresa en concierto al Coliseo de Puerto Rico con su “Fulanito Tour 2027″

El cantautor puertorriqueño Pedro Capó regresa al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot el próximo 13 de febrero de 2027 con su nueva gira “Fulanito Tour 2027″, en una presentación que celebrará su trayectoria musical, sus raíces y la conexión que mantiene con el público de su tierra natal.

Así lo anunció el cantante en un video que publicó a través de sus redes sociales. Bajo la producción de Move Concerts, Noah Assad Presents y La Buena Fortuna Global, el espectáculo marcará el esperado regreso del artista a uno de los escenarios más importantes del entretenimiento en Puerto Rico.

La presentación combinará algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio con las canciones de “Fulanito”, su más reciente producción discográfica, en una experiencia que reflejará la evolución artística y personal de uno de los cantautores más destacados de la música latina contemporánea.

“Regresar a ese lugar que vive en mí y me acompaña a donde sea que vaya, sin importar cuánto tiempo pase, o cuánta distancia haya de por medio, es regresar a mí mismo. Puerto Rico es y siempre será mi casa, el lugar donde todo empieza y al que una parte de mí siempre querrá volver”, expresó Capó.

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Los boletos estarán disponibles a partir de este miércoles, 21 de octubre, a las 10:00 a. m., a través de Ticketera.

El Fulanito Tour 2027 reunirá sus grandes éxitos y las canciones de su más reciente álbum en un espectáculo que conectará la esencia de su música con las historias, los sentimientos y las raíces que continúan inspirando su carrera.

Este regreso al Choliseo cobra un significado especial con el lanzamiento de “Fulanito”, un álbum de 11 canciones que recoge el momento personal y creativo que atraviesa el artista, marcado por su regreso a la isla y una conexión renovada con sus orígenes.

El proyecto se convierte en un homenaje a Puerto Rico y a las experiencias que moldean la identidad, explorando temas como la nostalgia, el amor, las despedidas, la resiliencia y la búsqueda de un lugar al cual pertenecer.

“Volver a encontrarme con ustedes para compartir las canciones de ‘Fulanito’ en nuestra islita es un sueño que me toca profundamente el corazón. Nos vemos pronto, mi gente. Este encuentro va a ser muy especial”, apuntó.