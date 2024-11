Pitbull y Jon Bon Jovi vuelven a unirse para lanzar “Now or Never”

La superestrella mundial ganadora del premio Grammy, Pitbull , unió fuerzas con la banda estadounidense de rock formada en 1983, Bon Jovi , para lanzar un nuevo remix del clásico “It’s My Life” titulado “Now or Never” , que estará disponible en preventa desde hoy, lunes. El lanzamiento oficial del sencillo, según anunciaron a través de un comunicado de prensa, será el 14 de noviembre.

Pitbull y el líder y miembro fundador de Bon Jovi, Jon Bon Jovi, entablaron una amistad después de conocerse en el Salón de la Fama de los Compositores en 2017. Desde entonces, se subieron al escenario del Hollywood Bowl juntos para un dueto de “Thank God & Jimmy Buffett” durante “Keep The Party Going: A Tribute To Jimmy Buffett” el pasado 11 de abril.