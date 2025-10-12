Posponen concierto “Puerto Rico saluda a Andy Montañez” para el 2026
El espectáculo estaba pautado para el 25 de octubre
12 de octubre de 2025 - 10:47 AM
La producción del concierto “Puerto Rico saluda a Andy Montañez” anunció hoy, domingo, la posposición del evento, originalmente pautado para el sábado, 25 de octubre de 2025, en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce.
La nueva fecha será el domingo, 22 de marzo de 2026, a las 6:00 p.m., en la misma sala del CBA.
La producción no informó los motivos del cambio de fecha del espectáculo que honrará la trayectoria del eterno “Niño de Trastalleres”, quien lleva más de 60 años en la escena salsera.
“Puerto Rico saluda a Andy Montañez” reunirá a un impresionante grupo de artistas de la salsa y la música popular, quienes compartirán escenario con el homenajeado en un banquete musical único.
Los boletos previamente adquiridos serán válidos para la nueva fecha informó la producción mediante un parte de prensa. Para más información, el público puede comunicarse con Ticket Center (tcpr.com | 787-792-5000), la boletería de Bellas Artes (787-620-4444) o Ticketera.
