12 de octubre de 2025
EntretenimientoMúsica
Posponen concierto “Puerto Rico saluda a Andy Montañez” para el 2026

El espectáculo estaba pautado para el 25 de octubre

12 de octubre de 2025 - 10:47 AM

El concierto de Andy Montañez será en marzo de 2026. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La producción del concierto “Puerto Rico saluda a Andy Montañez” anunció hoy, domingo, la posposición del evento, originalmente pautado para el sábado, 25 de octubre de 2025, en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes (CBA) Luis A. Ferré en Santurce.

La nueva fecha será el domingo, 22 de marzo de 2026, a las 6:00 p.m., en la misma sala del CBA.

La producción no informó los motivos del cambio de fecha del espectáculo que honrará la trayectoria del eterno “Niño de Trastalleres”, quien lleva más de 60 años en la escena salsera.

“Puerto Rico saluda a Andy Montañez” reunirá a un impresionante grupo de artistas de la salsa y la música popular, quienes compartirán escenario con el homenajeado en un banquete musical único.

La salsa se refiere al género musical resultante de la mezcla de ritmos cubanos, puertorriqueños y afroamericanos.Entre las décadas del 1930 al 1950, la salsa se convierte en un éxito comercial gracias a diversos músicos y cantantes como Andy Montanez (en la imagen), Willie Colón, Héctor Lavoe, Ismael Rivera, Rubén Blades, entre otros. Willie Rosario celebró sus 100 años, el 27 de abril de 2024 con un concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
1 / 81 | Conoce a los artistas más emblemáticos que definieron la salsa puertorriqueña. La salsa se refiere al género musical resultante de la mezcla de ritmos cubanos, puertorriqueños y afroamericanos. - Suministrada

Los boletos previamente adquiridos serán válidos para la nueva fecha informó la producción mediante un parte de prensa. Para más información, el público puede comunicarse con Ticket Center (tcpr.com | 787-792-5000), la boletería de Bellas Artes (787-620-4444) o Ticketera.

Andy MontañezCentro de Bellas Artes de SanturceSalsa
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
