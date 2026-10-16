Premios HEAT homenajeará a Olga Tañón

HEAT Latin Music Awards al Estilo Jalisco rendirá homenaje a las trayectorias de Olga Tañón, Don René Camacho de “La Arrolladora Banda El Limón”, Piso 21, Banda MS y Los Ángeles Azules durante su gala del 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, con transmisión en vivo por LosHeat.tv.

Son cinco carreras que han hecho cantar, emocionar y bailar a millones de personas, y la edición mexicana les dedicará un lugar especial en su noche principal.

Detrás de cada uno de estos nombres hay alguien que dedicó una canción, que la cantó a todo pulmón en un concierto o que encontró un himno al final de un día largo. En la casa que Jalisco abrió para la música latina, HEAT quiere detenerse en esas historias y decirles a sus protagonistas cuánto han significado.

Hijo de una familia numerosa y de pocos recursos en Sinaloa, Don René Camacho de La Arrolladora Banda El Limón encontró en la música otro destino. Clarinetista, director y pionero, formó parte de la evolución de la banda sinaloense y levantó La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho, una escuela de voces por la que han pasado generaciones de vocalistas y que suma 23 canciones en el número uno. Su nombre viaja en cada una de ellas. Recordemos un poco de cada una y de su grandeza:

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1 / 19 | Entre fotografías y recuerdos, Olga Tañón recibe homenaje en el Capitolio. Olga Tañón ha sido una de las figuras más relevantes en el mundo artístico por décadas, por lo que fue reconocida. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 19 Entre fotografías y recuerdos, Olga Tañón recibe homenaje en el Capitolio Olga Tañón ha sido una de las figuras más relevantes en el mundo artístico por décadas, por lo que fue reconocida. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Cuando Olga Tañón sube a un escenario, se entiende por qué la llaman la Mujer de Fuego. La artista puertorriqueña suma 25 álbumes, 27 canciones en los diez primeros lugares de la radio tropical, más que cualquier otra mujer, y 17 millones de seguidores. En 2025 convirtió el orgullo boricua en “PR24SIETE Soy de Aquí”, y este año comenzó una nueva etapa con “Reina No Ruega” y con “Soy Volcán”, la gira que empezará frente a su gente, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelo

Juan David Huertas Clavijo (L), David Escobar Gallego (C) y Pablo Mejia Bermudez (R), de Piso 21. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

Lo que empezó con cuatro artistas en un edificio de Medellín, la ciudad que recibió a HEAT en 2025, hoy suma más de 16 mil millones de reproducciones en el mundo. Piso 21 lleva más de una década escribiendo canciones que se quedan, como “Me Llamas”, “Pa’ Olvidarme de Ella” o “Te Vi”, y este año abrió otro capítulo con el álbum “TRESCENDER”, mientras su música llega ahora desde Tres Sietes, su propio sello discográfico. Lo hace como empezó: con el corazón por delante.

Desde Mazatlán, Banda MS lleva 23 años demostrando que la potencia de una banda y la ternura de una balada pueden vivir en la misma canción. Sus éxitos, como “El Color de Tus Ojos”, “Háblame de Ti” y “Mi Mayor Anhelo”, encabezaron listas, y las voces de Alan Ramírez y Oswaldo Silvas le dieron su sello a conciertos que conectan con públicos de distintas generaciones en las arenas de México, Estados Unidos y América Latina. Hoy, con Sergio Lizárraga al frente y la voz de David Castro, la agrupación sigue creciendo sin soltar el nombre de su ciudad.

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En más de cuatro décadas, los hermanos Mejía Avante construyeron un sello inconfundible: el de Los Ángeles Azules. Con él llevaron la cumbia mexicana de Iztapalapa a escenarios como Coachella, y convirtieron “Cómo te voy a olvidar” y “El listón de tu pelo” en clásicos que siguen reuniendo a varias generaciones. Han compartido su cumbia con voces de muchos géneros, y en cada nueva etapa mantienen vivas sus raíces.

“Estas grandes estrellas de la buena música latina están en momentos que la gente guarda: una canción dedicada, un concierto, un video que alguien compartió para alegrarle el día a otro. En Puerto Vallarta queremos devolverles un poco de todo lo que nos han dado y decirles gracias frente a su público”, señaló Diana Montes CEO de HEAT Latin Music Awards.

Mientras los homenajes miran el camino recorrido, el resto de la noche será puro presente. Artistas como Yeri Mua, Paloma Morphy, Andreina Bravo, Yo Soy Arango, Dayanara, Eden Muñoz, Ha*Ash, Luis Alfonso, Juan Magán y muchos más pondrán a bailar a quienes estén en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta y al mundo entero conectado a la transmisión en vivo por LosHeat.tv, y los globos HEAT llegarán a sus ganadores de manos de Kim Shantal, Plan de Escape, Lewis Y, Jhon de la Torre, Paola Jara, Arelys Henao, Francy, Guayacan Orquesta, Mala Maña, Little D, Dalex, Pamela López, Marcos Villalobos, Gonzalo Genek, entre otros más.

Quién se lleva cada globo lo deciden los fans más fieles Las votaciones para las 30 categorías siguen abiertas hasta el 15 de octubre en la app de LosHeat.tv, donde cada fan puede votar una vez cada 24 horas.