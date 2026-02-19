Olga Tañón ya tiene su avenida en Toa Baja

La “Mujer de fuego”, la cantante Olga Tañón ya cuenta con una avenida en su honor, en su natal Toa Baja, según anunció hoy, jueves, la gobernadora Jenniffer González Colón.

La gobernadora firmó la medida que transforma parte de la Carretera PR-866, ubicada en la urbanización de Levittown en Toa Baja con el nombre de Avenida Olga Tañón.

La Resolución Conjunta 12- 2026 (Resolución Conjunta de la Cámara 277) es de la autoría de Pedro Julio “Pellé” Santiago y de la coautoría del presidente de la Cámara de Representantes Carlos “Johnny” Méndez y de José “Pichy” Torres Zamora. Precisamente, la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizó el pasado 9 de febrero un homenaje a la merenguera en el que se destacó no solo su capacidad como artista puertorriqueña, sino su esencia como mujer.

El tramo de la Carretera PR-866, ubicada en la urbanización Levittown, que discurre desde la Avenida Boulevard hasta la Panadería Aquino en intersección con la Avenida Amalia Paoli, es ahora la vía designada como Avenida Olga Tañón en el municipio de Toa Baja.

La designación se hace en reconocimiento a la trayectoria artística y el compromiso social y humanitario de la cantante que se crió y creció en Toa Baja. La nueva ley permite la instalación de rótulos, autorizar el pareo de fondos, entre otros fines relacionados.

“A lo largo de cuatro décadas Olga Tañón nos ha puesto a bailar, a vibrar con su voz y carisma, a sentirnos orgullosos de sus logros internacionales y empoderarnos como mujer a través de sus canciones. La “Mujer de fuego” también es una mujer compasiva que ha sido vocal de causas como crear conciencia sobre las discapacidades no visibles. Esta madre luchadora ha sido ejemplo de tenacidad. Hoy nos sentimos honrados de contar con su voz e imagen para impulsar el turismo y explorar las bellezas de nuestra de isla como portavoz de la campaña “Yo Te Quiero Puerto Rico” junto a otro orgullo nuestro Daddy Yankee y ahora honramos su trayectoria y aportaciones en vida con la designación de esta avenida con su nombre”, expresó la gobernadora en declaraciones escritas.

La fecha de la ceremonia será anunciada más adelante.

Olga Teresa Tañón Ortiz, conocida internacionalmente como Olga Tañón, se crió en un hogar humilde en el área de Levittown, por lo que posee un vínculo importante con la ciudad llanera.

En el ámbito profesional, es una de las artistas puertorriqueñas más influyentes de la música latina y una de las principales exponentes del merengue a nivel mundial, género que ha contribuido significativamente a internacionalizar desde Puerto Rico.

Su carrera artística inició a finales de la década de 1980 como vocalista de la orquesta femenina Las Nenas de Ringo y Jossie, experiencia que marcó el comienzo de una trayectoria ascendente caracterizada por disciplina, carácter y excelencia interpretativa. En 1992, la merenguera inició su carrera como solista, consolidándose rápidamente como una de las voces más potentes de la música tropical.

A lo largo de más de tres décadas de carrera, la voz de “Basta ya” ha lanzado numerosas producciones discográficas que han alcanzado un gran éxito comercial, con ventas millonarias y múltiples reconocimientos internacionales, entre ellos Premios Grammy, Latin Grammy, Premios Billboard de la Música Latina y Premios Lo Nuestro. Su estilo vocal, energía escénica y versatilidad musical le han valido el reconocimiento del público y de la industria. ,

Más allá de sus logros artísticos, la merenguera se ha distinguido por su compromiso social y humanitario. Ha utilizado su plataforma pública para abogar por los derechos de las personas con diversidad funcional, apoyar causas relacionadas con la niñez, la mujer y las comunidades más vulnerables, y solidarizarse activamente con el pueblo de Puerto Rico en momentos de emergencia y dificultad, demostrando un profundo sentido de responsabilidad social y amor patrio.

En su vida personal ha validado un fuerte compromiso con su familia. Su testimonio como madre y su sensibilidad ante las realidades sociales han fortalecido su vínculo con el pueblo puertorriqueño.