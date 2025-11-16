Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de noviembre de 2025
84°nubes rotas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se conmueve Olga Tañón antes de presentarse en su concierto “sold out” en Florida

La cantante puertorriqueña aseguró que “las cosas no se hacen sola”

16 de noviembre de 2025 - 1:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Olga Tañón durante el primer día de grabación del especial de Navidad del Banco Popular 2025. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Una gran fiesta logró celebrar la artista puertorriqueña Olga Tañón en la noche del pasado sábado al presentarse en concierto ante casa llena en el Hard Rock Live Hollywood, de Florida, como parte de “Hay Ke Ser Feliz Olga Tañón Tour 2025”.

RELACIONADAS

Con un espectáculo “sold out”, como parte de “Hay Ke Ser Feliz Olga Tañón Tour 2025”, la denominada “Mujer de Fuego” tomó un tiempo para previo a presentarse sobre el escenario ante miles de personas, para agradecer de corazón a esas personas que son pieza clave en su equipo de trabajo y lograr el amplio montaje y todos los detalles que eso conlleva.

En un video que compartió en sus redes sociales, su voz se quebró al mencionar que estaba “agradecida de corazón”, mientras contuvo las lágrimas.

“Las cosas no se hacen sola. Aquí hay dos personas, que se han fajao para que yo luzca super linda, super linda, super linda”, expresó la cantante, quien hizo alución a su esposo Billy Denizard, como una de ellas. Asimismo, fue presentando a todos aquellos que han sido su apoyo tras bastidores.

Durante el espectáculo, Tañón le dio oficialmente la bienvenida a la Navidad, al interpretar varios temas de su más reciente disco “PR24SIETE Soy de aquí”, que está inspirado en temas que son icónicos de la época navideña en la isla.

Como había trascendido, la artista se vio obligada a cancelar su participación en la ceremonia de premiación a la Excelencia Musical, que se llevó a cabo en Las Vegas, en el marco de la Semana del Latin Grammy, en donde sería reconocida con el Premio a la Excelencia Musical, precisamente para poder estar presente anoche y no fallarle a su público.

Olga Tañón ofreció una fiesta especial para escuchar en un “listening party” su nuevo disco “PR24SIETE Soy de aquí”.La cita fue en el Moneró Café & Bar en el Centro de Bellas Artes en Caguas. Olga Tañón y Billy Denizard, a quien la cantante le había insistido para hacer este álbum.
1 / 7 | Una fiesta puertorriqueña en la presentación del nuevo álbum de Olga Tañón. Olga Tañón ofreció una fiesta especial para escuchar en un “listening party” su nuevo disco “PR24SIETE Soy de aquí”. - Suministrada

Y es que debido a las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos por la escasez de controladores aéreos provocada por el cierre del Gobierno federal, la incertidumbre y la falta de garantías en las rutas de vuelo programadas para los días próximos, podía haber afectado su regreso a Florida, para presentarse en dicho concierto.

A distancia recibió el reconocimiento Premio a la Excelencia Musical como “un regalo que atesora en el alma y que compartió con sus seguidores, a quienes considera parte fundamental de su historia.

Tags
Olga TañónFloridaConcierto
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 16 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: