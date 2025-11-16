Se conmueve Olga Tañón antes de presentarse en su concierto “sold out” en Florida

Una gran fiesta logró celebrar la artista puertorriqueña Olga Tañón en la noche del pasado sábado al presentarse en concierto ante casa llena en el Hard Rock Live Hollywood, de Florida, como parte de “Hay Ke Ser Feliz Olga Tañón Tour 2025”.

Con un espectáculo “sold out”, como parte de “Hay Ke Ser Feliz Olga Tañón Tour 2025”, la denominada “Mujer de Fuego” tomó un tiempo para previo a presentarse sobre el escenario ante miles de personas, para agradecer de corazón a esas personas que son pieza clave en su equipo de trabajo y lograr el amplio montaje y todos los detalles que eso conlleva.

En un video que compartió en sus redes sociales, su voz se quebró al mencionar que estaba “agradecida de corazón”, mientras contuvo las lágrimas.

“Las cosas no se hacen sola. Aquí hay dos personas, que se han fajao para que yo luzca super linda, super linda, super linda”, expresó la cantante, quien hizo alución a su esposo Billy Denizard, como una de ellas. Asimismo, fue presentando a todos aquellos que han sido su apoyo tras bastidores.

Durante el espectáculo, Tañón le dio oficialmente la bienvenida a la Navidad, al interpretar varios temas de su más reciente disco “PR24SIETE Soy de aquí”, que está inspirado en temas que son icónicos de la época navideña en la isla.

Como había trascendido, la artista se vio obligada a cancelar su participación en la ceremonia de premiación a la Excelencia Musical, que se llevó a cabo en Las Vegas, en el marco de la Semana del Latin Grammy, en donde sería reconocida con el Premio a la Excelencia Musical, precisamente para poder estar presente anoche y no fallarle a su público.

Y es que debido a las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos por la escasez de controladores aéreos provocada por el cierre del Gobierno federal, la incertidumbre y la falta de garantías en las rutas de vuelo programadas para los días próximos, podía haber afectado su regreso a Florida, para presentarse en dicho concierto.