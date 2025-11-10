Olga Tañón explica ausencia a la ceremonia de Excelencia Musical: “No fallaré a quienes me han respaldado”

La artista puertorriqueña Olga Tañón se vio obligada a cancelar su participación en la ceremonia de premiación a la Excelencia Musical, que se lleva a cabo esta noche en Las Vegas, en el marco de la Semana del Latin Grammy, debido a las cancelaciones de vuelos en Estados Unidos por la escasez de controladores aéreos provocada por el cierre del Gobierno federal.

“Por un lado, estaba a punto de vivir uno de los momentos más significativos de mi carrera, un sueño por el cual he trabajado durante más de treinta años junto a muchas personas que han aportado a esa trayectoria. Pero, por otro lado, tengo un compromiso muy importante, profesional y moral, el próximo 15 de noviembre con mi público en el Hard Rock Live Hollywood, en Florida”, expresó a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

El Premio a la Excelencia Musical se otorga a aquellos intérpretes que la organización considera que “han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades”.

PUBLICIDAD

La decisión de no asistir a la premiación se debió a la incertidumbre y a la falta de garantías en las rutas de vuelo programadas para los próximos días, lo que podría afectar su regreso a Florida.

“Prefiero perderme ese momento presencial tan especial para garantizar que no fallaré a quienes siempre me han respaldado”, declaró la Mujer de Fuego. “Aunque no estaré físicamente presente en la ceremonia, recibiré este reconocimiento con todo mi corazón”, concluyó la merenguera, quien agradeció a la Academia Latina de la Grabación por el galardón que también recibirán figuras como Susana Baca, Enrique Bunbury, Ivan Lins y Pandora.