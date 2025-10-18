Opinión
18 de octubre de 2025
Música
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Productor puertorriqueño Jahdiel Román gana premio Dove 

El también compositor fue reconocido en la categoría Canción Grabada de Adoración en Español del Año

18 de octubre de 2025 - 7:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jahdiel Román forma parte de la editora musical Rimas Publishing. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El productor y compositor puertorriqueño Jahdiel Román celebra un nuevo hito en su carrera tras recibir su primer premio Dove, uno de los galardones más prestigiosos de la música cristiana internacional.

“Me alegra saber que se está reconociendo el trabajo y el esfuerzo de un gran equipo que hizo posible que este proyecto se realizara, y aún más, el hecho de saber que hoy está bendiciendo a tantas vidas”, expresó Román, quien ha trabajado con destacados artistas de la música sacra contemporánea y continúa consolidando su nombre dentro de las voces creativas más relevantes en el género.

Román fue reconocido en la categoría “Spanish Language Worship Recorded Song of the Year” (Canción Grabada de Adoración en Español del Año) por su trabajo en el tema “Amigo”, interpretado por la cantante Karen Espinosa, cuyo primer álbum como solista fue producido por Román.

Los Dove Awards, organizados por la Gospel Music Association (GMA) en Estados Unidos, reconocen anualmente la excelencia y la creatividad en la música cristiana en todas sus expresiones. Esto incluye pop, gospel, hip-hop, rock, country y música en español. Obtener un Dove Award es considerado uno de los máximos honores dentro de la industria musical de fe, equiparable a los Grammy dentro del ámbito general. La edición 56 de la premiación fue celebrada en Nashville, Tennesse.

“Amigo” es una canción que celebra la cercanía, el consuelo y la fidelidad de Dios, con una producción moderna y una interpretación cargada de emotividad. El tema está disponible en las principales plataformas digitales de música.

Román forma parte de la editora musical Rimas Publishing, que cuenta con más de 12 talentos del género cristiano y gospel. Además, cuentan con Faith Sounds, una iniciativa que busca elevar las voces de sus creadores de música cristiana y gospel.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
