Conoce cuándo estará disponible “The Devil Wears Prada 2” en Disney+ y Hulu

Disney confirmó que la secuela “The Devil Wears Prada 2” estará disponible en Disney+ y Hulu a partir del próximo 29 de julio, luego de su exitoso paso por los cines, donde acumuló 677 millones de dólares en la taquilla mundial.

La producción llegó a las salas a nivel global entre el 30 de abril y el 1 de mayo, exactamente dos décadas después del estreno de la primera entrega en 2006.

La historia retoma la vida de “Andy Sachs”, interpretada por Anne Hathaway, quien ahora se desempeña como editora de reportajes. Por su parte, “Miranda Priestly”, encarnada nuevamente por Meryl Streep, continúa al frente de la influyente revista de moda “Runway”.

La trama gira en torno a los desafíos que enfrenta la publicación tras un escándalo que pone en riesgo su estabilidad financiera.

Uno de los personajes clave en esta nueva entrega es “Emily Charlton”, interpretada por Emily Blunt, quien ahora ocupa un importante cargo ejecutivo en la firma Dior y controla el presupuesto publicitario que podría ayudar a salvar a la revista.

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Además del regreso de Hathaway, Streep y Blunt, la película reúne nuevamente a Stanley Tucci, Tracie Thoms y Tibor Feldman. El elenco también incorpora nuevas figuras como Kenneth Branagh, Patrick Brammall, Simone Ashley, Lucy Liu, BJ Novak, Justin Theroux y Pauline Chalamet.

La secuela destaca también por su despliegue de moda y estilo, gracias al trabajo de la diseñadora de vestuario Molly Rogers, además de contar con múltiples apariciones especiales de reconocidas personalidades como Ashley Graham, Donatella Versace, Lady Gaga, Kara Swisher, Jenna Bush Hager, Paige DeSorbo, Hannah Berner y Tina Brown.