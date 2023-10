El cantante urbano Bad Bunny anoche puso a jugar a sus fanáticos para que adivinaran los títulos de cada uno de las 22 canciones que conforman su nuevo álbum, “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, que lanza oficialmente el próximo viernes,13 de octubre.

“Ya que todo el mundo está tratando de adivinar, aquí están las pistas para adivinar el tracklist oficial.” - @badbunnypr, publicó anoche la cuenta de Apple Music en Instagram.

Sin embargo, la espera terminó cuando al filo del mediodía de hoy revelaron los temas, cuyo listado incluye sencillos que había lanzado de manera previa, como “Where She Goes” y “Un preview”. La lista lee como sigue:

1. Nadie Sabe

2. Mónaco

3. Fina

4. Hibiki

5. Mr. October

6. Cybertruck

7. Vou 787

8. Seda

9. Gracias por nada

10. Teléfono nuevo

11. Baby nueva

12. Mercedes Carota

PUBLICIDAD

13. Los Pits

14. Vuelve Candy B

15. Baticano

16. No me quiero casar

17. Where She Goes

18. Thunder y Lightning

19. Perro negro

20. Europa :(

21. Acho PR

22. Un preview

Aquellos que lograron conseguir boletos, podrán escuchar este jueves, 12 de octubre, el nuevo disco en el “listening party” que ofrecerá a las 10:30 p.m. en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, que en menos de dos horas fue vendido en su totalidad.

El Coliseo de Puerto Rico informó que el espectáculo será solo para mayores de 18 años, al tratarse de un día de semana y entendían “que no es apropiado que menores de edad estén en una actividad hasta una o dos de la mañana”.

Por otro lado, la gerencia del popular recinto de espectáculos indicó que solicitarán identificación y abrirán las puertas desde las 8:30 p.m. Mientras tanto, continúan las expectativas de que la voz de “Un Verano Si ti” se presente en el recinto.

/

La producción del trapero de fama mundial optó por utilizar un formato de 360 grados para el montaje y poder acomodar más público en la sección de arena, que será en formato de “standing arena”, al igual que usó el Conejo Malo para su espectáculo “Un Verano sin Ti”.