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Sin Bandera regresa a Puerto Rico con su gira “Escenas Tour”

Conoce cuándo será la presentación del icónico dúo en el Coliseo de Puerto Rico

6 de abril de 2026 - 2:11 PM

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Sin Bandera (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Tras cuatro años sin pisar un escenario boricua, el dúo Sin Bandera regresará a Puerto Rico con su gira “Escenas Tour” el viernes, 28 de agosto, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

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“El regreso de Sin Bandera a Puerto Rico es una oportunidad para que sus seguidores revivan la emoción de sus grandes éxitos en vivo. El espectáculo está diseñado para que el público disfrute y conecte con la esencia de este icónico dúo”, expresó el productor Sireno Mesa.

La velada, que dará comienzo a las 8:30 p.m., presentará un recorrido por las canciones más emblemáticas de Sin Bandera, como “Que Lloro”, “Entra En Mi Vida”, “Suelta Mi Mano”, entre otros grandes éxitos que han marcado su carrera. Asimismo, incluirá temas del más reciente álbum, “Escenas”.

Los boletos estarán a la venta desde este próximo viernes, 10 de abril a través de Ticketera.com.

Con una trayectoria de más de dos décadas, Sin Bandera, integrado por Leonel García y Noel Schajris es mundialmente conocido por su estilo romántico, que lo consolida como uno de los dúos más influyentes del pop latino, conquistando escenarios en todo el mundo y el corazón de millones de seguidores.

Sin Bandera ha sido reconocido con múltiples premios y nominaciones, incluidos los Premios Billboard de la Música Latina, los Premios Lo Nuestro y los Premios Grammy Latinos. Además, sus producciones discográficas han alcanzado millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Tags
Sin BanderaConciertoColiseo de Puerto Rico José Miguel AgrelotNoel Schajris
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