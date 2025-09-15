Skapulario vuelve a sus raíces en festival en Aguadilla

San Juan, Puerto Rico - Todo aquel que vivió su juventud en la década de los noventa en Puerto Rico con toda probabilidad escuchó en algún momento, ya fuera en una fiesta, concierto o barra, el sonido de guitarra eléctrica, bajo y trompeta, característicos de una de las bandas más populares en esa época en la isla: Skapulario.

Esta misma banda puertorriqueña se prepara ahora para formar parte de un evento muy especial: el festival “Remembering The Longbranch”, que se celebrará el 26 y 27 de septiembre en La Bahía de Aguadilla. Este evento promete revivir la esencia de un lugar emblemático para la escena musical alternativa del oeste de Puerto Rico, el desaparecido club The Longbranch.

“Longbranch, en mi opinión, era una casa club para toda la gente que le gustaba la música que no podía escuchar en más ningún lado. Allí encontrabas desde música bien pesada como ‘thrash’ y ‘punk’, hasta reggae, ska y música alternativa. Lo chévere es que todo el mundo iba a ver la banda que tocaba”, explicó Toño Jaume, fundador y guitarrista de la banda. “Este era un sitio súper importante para nosotros los jóvenes y para los amantes de este tipo de música”.

PUBLICIDAD

La banda de ska puertorriqueña Skapulario, fue fundada por Toño Jaume, a la izquierda, en 1992. (Suministrada)

Es por eso que para los integrantes de Skapulario, este evento es mucho más que un simple concierto. Es una oportunidad para reconectar con sus raíces y con el público que los ha seguido desde sus inicios. “Vamos a hacer un set sin parar, con canciones de todos los discos, incluyendo la nueva que se llama ‘Te he prometido’”, destacó Jaume, natural de Mayagüez. “También vamos a tocar el próximo sencillo que todavía no ha salido, ‘Quédate’, y aprovecharemos la vibra del lugar para grabar el video en vivo”.

Skapulario está pautado para tocar en el festival el sábado, 27 de septiembre, aproximadamente a las 11:00 p.m., aunque todo dependerá de cómo corra el resto de las bandas invitadas.

De Mayagüez para el mundo

Skapulario nació en el 1992, cuando Jaume, amante del ska y del reggae, notó que en el oeste no había bandas que tocaran ese género. “A mí me encantaba la música ‘punk’ y, de hecho, todos mis panas tenían bandas de ‘punk’, pero no había bandas de ska. Entonces, un día dije: ‘voy a hacer una’. Ya yo venía de una banda de reggae y decidí hacer Skapulario, que fuera todo ska”, recordó Jaume.

La banda se fundó en Mayagüez, con músicos locales y de Cabo Rojo, y rápidamente comenzaron a escribir sus propias canciones. Su primer álbum salió en 1995, y desde entonces han lanzado seis discos. Aunque comenzaron haciendo algunos covers, desde sus primeras presentaciones en locales pequeños tocaron composiciones originales como el clásico “Duerme a tu hermanito”.

PUBLICIDAD

“Lo que más me gustaba y que me sigue gustando del ska es la alegría que te da escucharlo. Yo podía sentirme como fuera, pero ponía ska y me ponía a bailar en mi cuarto”, añadió el fundador de la banda. “Esa vibra positiva de sentirse bien y de moverse con el ritmo, fue lo que me atrapó, y es lo que día a día busco llevar al público que nos escucha en los espectáculos”.

A pesar del paso del tiempo, Skapulario nunca ha dejado de tocar. Han tenido cambios en la alineación, pero la energía y el compromiso se han mantenido intactos. De hecho, el más reciente integrante de la banda es Eduardo “Edu” Ramírez, natural de Cabo Rojo. Aunque lleva poco tiempo como vocalista principal de la agrupación, su conexión con Skapulario viene de años atrás.

“Yo era fanático de Skapulario desde el 2014, cuando estaba en noveno grado. Me enamoré del ska y del grupo. De hecho, llegué a formar una banda de ska con mis panas en Cabo Rojo inspirados por ellos”, destacó Ramírez, de 26 años. “Nunca paré de escucharlos, y mira qué loca es la vida, que ahora soy el vocalista principal”.

El cantante Edu Ramírez, al centro, se unió a Skapulario en 2024. (Suministrada)

Además de tocar en la isla, Skapulario ha estado muy activo en los Estados Unidos, especialmente en la Florida, donde han llevado su música a una gran comunidad puertorriqueña que los recibe con nostalgia y emoción, como ocurrió el pasado sábado, 6 de septiembre, cuando tocaron en el Hard Rock Hotel Daytona Beach.

PUBLICIDAD

“El público allá es fuerte. Ellos te hacen sentir su energía. No solo conectan con la música, sino con la etapa de sus vidas cuando estaban en Puerto Rico”, comentó Edu. “Skapulario les recuerda su juventud, su casa, su jangueo. Es una conexión emocional bien poderosa”.

Expectativas para el festival en Aguadilla

El festival “Remembering The Longbranch”, que contará con la participación de bandas locales como Ícaro Azul, Circo, Los Inconformes, Sol D’Menta, Negros Vivos y La Mancha del Jardín, entre otros.

“Veo las bandas que van a tocar y todas me traen recuerdos de estar allí en The Longbranch, jangueando con ellos y verlos en vivo. Todas tienen algo especial. Lo bonito de aquella época era que no había bandas que se parecieran una de la otra. Cada cual tenía su sonido único”, añadió Jaume. “Eso es lo que me agrada de este evento, que vamos a ver esa diversidad otra vez”.