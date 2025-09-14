Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
14 de septiembre de 2025
86°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Chencho y Lin-Manuel Miranda debutan en la casita con luces navideñas de Bad Bunny

Mientras, la vocalista de la banda de The Marías acompañó a la estrella urbana desde el flamboyán en el concierto número 29

14 de septiembre de 2025 - 8:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny se dispone hoy, domingo, 14 de septiembre, a culminar su histórica residencia musical en Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

La función número 29, la penúltima de los 30 conciertos que ofrecerá Bad Bunny en su irrepetible residencia musical “Yo no me quiero ir de aquí”, sumó grandes sorpresas para los más de 15,000 fanáticos que asistieron la noche del sábado al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

RELACIONADAS

A punto de “caer el telón” de la histórica residencia, a la cual el Conejo Malo invitó a varias figuras de la música y del mundo actoral, la ya famosa casita rosa ahora cuenta con luces navideñas, anticipando la época festiva.

La primera sorpresa de la noche, además de la decoración navideña, fue la participación de la vocalista María Zardoya, de la banda de indie-pop The Marías para interpretar el tema “Otro atardecer” desde el flamboyán que se ubica en el escenario principal. La banda colaboró con Bad Bunny en la producción discográfica “Un verano sin ti”.

María Zardoya, al igual que lo hizo el exponente urbano Jay Wheeler, -en la función del sábado 6 de septiembre-, hizo un dueto con la estrella urbana.

Las otras sorpresas de la velada musical, que han provocado una bonanza turística en Puerto Rico, se dieron en el enérgico “party” de marquesina con los invitados especiales. Chencho Corleone fue el responsable de encender el Choliseo al ritmo del éxito “Me porto bonito”, tema que también figura en el disco “Un verano sin ti”.

En el balcón de la casita también estuvieron los exponentes urbanos MC Ceja y Tito “El Bambino”, este último fue invitado especial en la función nueve de la residencia.

Otro que se gozó el concierto fue el galardonado dramaturgo, actor y compositor Lin-Manuel Miranda, quien desde el balcón de la casita observó el concierto.

La cantante española Bad Gyal aprovechó para bailar desde la casita rosa.

Hoy, domingo, culmina la residencia con el concierto número 30, siempre y cuando Bad Bunny y su equipo de trabajo no anuncien nuevas fechas.

El espectáculo inicia a las 8:30 p.m. con una duración aproximada de tres horas.

Tags
Bad BunnyConciertosChencho CorleoneColiseo de Puerto Rico José Miguel AgrelotLin-Manuel Miranda
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 14 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: