Chencho y Lin-Manuel Miranda debutan en la casita con luces navideñas de Bad Bunny

La función número 29, la penúltima de los 30 conciertos que ofrecerá Bad Bunny en su irrepetible residencia musical “Yo no me quiero ir de aquí”, sumó grandes sorpresas para los más de 15,000 fanáticos que asistieron la noche del sábado al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

A punto de “caer el telón” de la histórica residencia, a la cual el Conejo Malo invitó a varias figuras de la música y del mundo actoral, la ya famosa casita rosa ahora cuenta con luces navideñas, anticipando la época festiva.

La primera sorpresa de la noche, además de la decoración navideña, fue la participación de la vocalista María Zardoya, de la banda de indie-pop The Marías para interpretar el tema “Otro atardecer” desde el flamboyán que se ubica en el escenario principal. La banda colaboró con Bad Bunny en la producción discográfica “Un verano sin ti”.

María Zardoya, al igual que lo hizo el exponente urbano Jay Wheeler, -en la función del sábado 6 de septiembre-, hizo un dueto con la estrella urbana.

Las otras sorpresas de la velada musical, que han provocado una bonanza turística en Puerto Rico, se dieron en el enérgico “party” de marquesina con los invitados especiales. Chencho Corleone fue el responsable de encender el Choliseo al ritmo del éxito “Me porto bonito”, tema que también figura en el disco “Un verano sin ti”.

En el balcón de la casita también estuvieron los exponentes urbanos MC Ceja y Tito “El Bambino”, este último fue invitado especial en la función nueve de la residencia.

Otro que se gozó el concierto fue el galardonado dramaturgo, actor y compositor Lin-Manuel Miranda, quien desde el balcón de la casita observó el concierto.

La cantante española Bad Gyal aprovechó para bailar desde la casita rosa.

Hoy, domingo, culmina la residencia con el concierto número 30, siempre y cuando Bad Bunny y su equipo de trabajo no anuncien nuevas fechas.