Switchfoot llega por primera vez a la isla con ganas de ‘rockear’ y surfear

Tras tres décadas de trayectoria y millones de discos vendidos, la emblemática banda de rock alternativo Switchfoot aterrizará por primera vez en suelo boricua con la misión de aumentar más la cantidad de fanáticos y seguidores que escuchan su música.

La banda, compuesta por los hermanos Jon (vocalista y guitarrista) y Tim Foreman (bajista), así como por Chad Butler (baterista) y Jerome Fontanillas (tecladista y guitarrista), tiene la particularidad de que se fundó hace 30 años en la ciudad de San Diego, California, razón por la cual los integrantes trasmiten una vibra positiva y relajada, lo cual se transmite muchas veces en sus canciones. Además de eso, son amantes del surfing, razón por la cual están muy expectantes por llegar a Puerto Rico, donde este próximo domingo, 25 de enero de 2026, se presentarán en el Coca Cola Music Hall.

Para Switchfoot, este concierto tiene un significado particular. No solo marca su debut en suelo puertorriqueño, sino también una oportunidad largamente esperada para conectar con una nueva audiencia. “Queremos aprender mucho sobre la cultura, la gente, la historia, la comida y, sobre todo, del surf. Todos somos surfistas aquí, crecimos en San Diego, así que definitivamente tenemos que ir al océano mientras estamos allí”, explicó Chad Butler, baterista y uno de los integrantes originales de la agrupación. “Tenemos un plan para llevar nuestras tablas de surf y salir al océano un rato”.

En términos de lo que es el espectáculo, Butler está expectante por la recepción que tendrá un público nuevo para el que nunca le han tocado. “Nosotros somos una banda de rock, que vivimos y lo damos todo en el escenario. Considero que la oportunidad que tenemos de conectar con personas en un espacio vivo, es algo increíble”, destracó el músico. “Hay algo mágico en la música que une a la gente de todos los aspectos y hay una unidad cuando la gente se une a cantar la misma canción. Tener a miles de personas reunidas en un solo lugar, cantando con nosotros, es un regalo y es un honor”.

Según Butler, canciones como “Dare You To Move” y “Meant To Live” no pueden faltar en el repertorio de los conciertos de la banda, piezas que siguen teniendo un peso emocional tanto para la banda como para sus seguidores. De hecho, la música de Switchfoot se caracteriza por guitarras enérgicas y letras reflexivas, con un mensaje que apunta directamente a la esperanza.

“Para mí, creo que la idea de la esperanza es importante. Creo que la esperanza merece un álbum por sí mismo. Eso es algo que me motiva a continuar poniendo música en el mundo”, añadió Butler, que estudió en University of California San Diego. “Tenemos un lema en Switchfoot que es: ‘La vida es corta, vivámosla bien’. Eso es algo que siempre intentamos comunicar en nuestra música”.

Aunque muchas veces se les ha vinculado con el rock cristiano, Butler es claro al definir la postura de la banda. “Creo que la cristianidad es una fe, no un género. Es más un modo de vivir tu vida y algo que tal vez alguien diría de ti. Así que siempre nos llamamos una banda de rock”, señaló Butler, nacido en Holanda, pero criado en San Diego. “Hacemos música para los que piensan, sin importar su origen y sin importar sus creencias. En una canción puedes hablar de fe, dudas, belleza y dolor, todo al mismo tiempo”.

Actualmente, Switchfoot está en la parte final de la grabación de un nuevo álbum, el número 14 de su carrera, del cual aún no hay una fecha exacta de su lanzamiento, pero que esperan hacerlo durante la primera mitad del año. “Este concierto que vamos a dar en Puerto Rico nos va a permitir salir del estudio y regresar a la escena musical. Es algo que, para nosotros, alimenta nuestra energía creativa. Cuando grabamos nueva música, queremos salir y recordar por qué lo hacemos en primer lugar”, destacó el baterista de 51 años.

Larga trayectoria

La historia de la banda se remonta a la adolescencia de sus integrantes en San Diego. Butler recuerda que todo comenzó entre la escuela, el surfing y los deportes. “Nos conocimos surfeando, y haciendo deportes en la escuela. Sin embargo, no conocía que Jon tocaba guitarra hasta mucho más tarde, ni que Tim tocaba el bajo. Estaban en una banda, yo estaba en otra y, finalmente, unimos fuerzas y empezamos Switchfoot juntos”, relató Butler. “Hemos durado cerca de 30 años juntos porque creo que muchas bandas tienen química en el escenario, pero no se ven el resto del día. En el caso de nosotros, esto es nuestra vida, somos amigos y disfrutamos de viajar juntos, de pasar tiempo en el océano y de todos los momentos del día”.

A lo largo de su carrera, Switchfoot ha vendido más de 10 millones de copias de su duodécimo álbum de estudio; el disco “The Beautiful Letdowns” fue doble platino; el álbum “Hello Hurricane” ganó el Grammy a Mejor Álbum Gospel en 2011; han tenido decenas de éxitos radiales, se han ido de tour por más de 40 ciudades alrededor del mundo y su música ha formado parte de películas y series como “A Walk to Remember”, “The Chronicles of Narnia: Prince Caspian” y “Smallville”, entre otras.

Más allá de la música, la banda impulsó la Fundación Switchfoot Bro-Am, una iniciativa nacida en su comunidad en San Diego hace más de 20 años. “Esto empezó como un pequeño festival musical y un concurso de surf en una playa en San Diego y nos ayudó a generar dinero y conciencia para organizaciones de jóvenes que ayudan a los niños que están sufriendo desafíos físicos, económicos, en materia de vivienda y comida”, explicó Butler, al destacar que todavía celebra el evento, llamado Bro-Am Beach Fest que reúne a unas 15,000 personas cada año, se celebra en junio y combina música, surf y solidaridad. “Queremos invertir en la próxima generación. Cuando crecimos aquí como niños, tuvimos muchas personas que nos ayudaron y nos dieron la oportunidad de crecer en la música, el surf y la educación. Queremos asegurarnos de que los niños aquí estén cuidados y que sus necesidades sean cumplidas”.

Dentro de varios días, los integrantes de la banda estadounidense tendrán la oportunidad de tocarle a sus seguidores en la isla, con la ilusión de complacerlos con su música y con dejar un buen recuerdo para todos. Eso sí, no sin antes conocer de primera mano cómo son las olas del mar en Puerto Rico.