Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tainy produce el “sound track” del Clásico Mundial de Béisbol

Myke Towers y Young Miko interpretarán algunos de los temas musicales en lo que representa la primera banda sonora del torneo

5 de marzo de 2026 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tainy. (Stephanie Rojas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La primera banda sonora original en la historia del torneo Clásico Mundial de Béisbol fue producida por el puertorriqueño Tainy, y estará compuesta por tres canciones que reflejan el espíritu del deporte.

RELACIONADAS

Tainy reunió a Becky G, Yeonjun de Tommorow X Together y Myke Towers, quienes protagonizan el tema principal “Make It Count”. Fujii Kaze y Young Miko se suman en los temas adicionales inspirados en la energía colectiva de la comunidad del béisbol, celebrando las diversas culturas de los fanáticos alrededor del mundo.

La banda sonora, distribuida por Republic Records, ya está disponible en Spotify, Apple Music y donde se venda música. También estará presente en las plataformas de redes sociales de MLB y del Classic, en activaciones dentro de los estadios y a lo largo de la cobertura televisiva del torneo.

El proyecto contará con temas multilingües en japonés, coreano, español e inglés.

Young Miko, por su parte, presenta “MVP”, un tema que canaliza el orgullo de su Puerto Rico natal y la profunda conexión de la isla con el juego.

También se une a la celebración el artista japonés de estilo híbrido Fujii Kaze con la colaboración intercultural “My Place”, que honra el espíritu del deporte y el legado de campeonato de Japón.

Juntos, estos artistas muestran cómo el ritmo del béisbol resuena a través de diferentes idiomas y fronteras, uniendo a los fanáticos en la celebración del Clásico Mundial de Béisbol.

“El Clásico Mundial de Béisbol es una celebración especial del orgullo nacional y de la competencia de élite que resuena mucho más allá del diamante”, dijo Uzma Rawn Dowler, Chief Marketing Officer de MLB y vicepresidenta senior de Global Corporate Partnerships.

Puerto Rico será anfitrión de otros cuatro equipos —Colombia, Panamá, Cuba y Canadá—, a los que enfrentará en el Estadio Hiram Bithorn, como parte del Grupo A. Los partidos serán entre el 6 y 11 de marzo.

Aquí la guía del torneo.

La novena boricua retoma la costumbre que popularizó durante el torneo internacional de 2017.Yadier Molina fue de los primeros en pintarse el pelo de rubio para la edición de 2026.T-Mobile, principal auspiciador del Clásico Mundial de Béisbol para El Nuevo Día.
1 / 7 | En imágenes: jugadores de Puerto Rico lucen nuevamente el “Team Rubio”. La novena boricua retoma la costumbre que popularizó durante el torneo internacional de 2017. - Ramon "Tonito" Zayas
Tags
TainyMyke TowersYoung MikoClásico Mundial de Béisbol
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: