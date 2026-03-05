Tainy produce el “sound track” del Clásico Mundial de Béisbol

La primera banda sonora original en la historia del torneo Clásico Mundial de Béisbol fue producida por el puertorriqueño Tainy, y estará compuesta por tres canciones que reflejan el espíritu del deporte.

Tainy reunió a Becky G, Yeonjun de Tommorow X Together y Myke Towers, quienes protagonizan el tema principal “Make It Count”. Fujii Kaze y Young Miko se suman en los temas adicionales inspirados en la energía colectiva de la comunidad del béisbol, celebrando las diversas culturas de los fanáticos alrededor del mundo.

La banda sonora, distribuida por Republic Records, ya está disponible en Spotify, Apple Music y donde se venda música. También estará presente en las plataformas de redes sociales de MLB y del Classic, en activaciones dentro de los estadios y a lo largo de la cobertura televisiva del torneo.

PUBLICIDAD

El proyecto contará con temas multilingües en japonés, coreano, español e inglés.

Young Miko, por su parte, presenta “MVP”, un tema que canaliza el orgullo de su Puerto Rico natal y la profunda conexión de la isla con el juego.

También se une a la celebración el artista japonés de estilo híbrido Fujii Kaze con la colaboración intercultural “My Place”, que honra el espíritu del deporte y el legado de campeonato de Japón.

Juntos, estos artistas muestran cómo el ritmo del béisbol resuena a través de diferentes idiomas y fronteras, uniendo a los fanáticos en la celebración del Clásico Mundial de Béisbol.

“El Clásico Mundial de Béisbol es una celebración especial del orgullo nacional y de la competencia de élite que resuena mucho más allá del diamante”, dijo Uzma Rawn Dowler, Chief Marketing Officer de MLB y vicepresidenta senior de Global Corporate Partnerships.

Puerto Rico será anfitrión de otros cuatro equipos —Colombia, Panamá, Cuba y Canadá—, a los que enfrentará en el Estadio Hiram Bithorn, como parte del Grupo A. Los partidos serán entre el 6 y 11 de marzo.

Aquí la guía del torneo.