Los tributos a dos leyendas de la música, Prince y Bee Gees, se presentarán por primera vez en Puerto Rico en el mes de diciembre en el Coca Cola Music Hall.

Marshall Charloff & Purple xPeRIeNCE es el tributo al cantante, compositor, músico, productor y actor estadounidense Prince más importante del mundo. La prensa internacional destaca el parecido de Marshall con el fenecido artista en el físico, la voz, los movimientos corporales y la forma de tocar los instrumentos.

Desde el 2011, el guitarrista y vocalista Marshall, quien ha tenido de colaborar en proyectos de grandes estrellas, se unió al tecladista de Prince & The Revolution, Matt “Doctor” Fink para crear este Tributo a Prince que ha tenido residencia en Las Vegas y que ahora se encuentra de gira mundial. Completan la banda Tracey Blake en la guitarra, Ron Long en el bajo, Ron Caron en la batería y Cory Eischen en los teclados; todos virtuosos músicos de proyectos ganadores de Grammy y álbumes multiplatinos.

En la lista de temas que interpretan se encuentra el clásico “Purple Rain” que le valió el Oscar a Prince en el 1985. También incluyen otros éxitos del cantante, fallecido el 21 de abril de 2016: “Kiss”, “1999″, “Little Red Corvette”, When Does Cry”, Let’s Go Crazy”, “I Wanna Be Your Lover”, “U Got The Look”, entre muchas otras.

Por su parte, Bee Gees Gold Tribute, que también viene directamente de Las Vegas, tiene como cantante principal a John Acosta. El falsete, el color, el registro y la tesitura musical son idénticos al Barry Gibb, cantante principal de los Bee Gees.

Eric Sean (Robin), Peter Sprague (Maurice) como los hermanos Gibb completan el trío que ha causado sensación y que la crítica indica que es “como escuchar a los originales”. Recreando el estilo y el sonido, junto a una banda en vivo, interpretan las canciones más famosas de esta agrupación británica que causó sensación en la década del setenta.

“Staying Alive”, “Night Forever”, “Jive Talking”, “Mora Than a Woman”, “How Deep is Your Love”, “Too Much Heaven”, “Nights on Broadway”, forman parte del repertorio de este tributo a los legendarios Bee Gees.

Marshall Charloff & Purple xPeRIeNCE, tributo a Prince se presentará el 15 de diciembre y Bee Gees Gold Tribute el 16 de diciembre, ambos en el Coca-Cola Music Hall. La venta de boletos inicia mañana en www.ticketera.com. La producción está a cargo de José Dueño.