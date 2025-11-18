Un taller musical busca conectar, animar y acompañar a los adultos mayores esta Navidad

Guaynabo - Con el propósito de mantener vivas las tradiciones de la Navidad puertorriqueña, así como resaltar el valioso papel de los adultos mayores en nuestra cultura, el Metropolitan Music Arts Academy estrena el Taller de Parranda Navideña, una iniciativa que busca crear un espacio en el que los adultos mayores de 60 años continúen aprendiendo, a la vez que comparten, ríen y reviven el espíritu festivo que ha acompañado sus vidas.

“Decidimos hacer este taller, ya que nos llaman muchos adultos mayores que quieren aprender un instrumento y lo vimos como una oportunidad de que vengan a este espacio y puedan estar con otras personas y compartir a la vez que aprendan un instrumento”, comenzó explicando Zelmari Cortes en entrevista con El Nuevo Día, quien junto a su familia dirige la escuela de música ubicada en Guaynabo hace más de dos décadas, dirigida a niños, jóvenes y adultos.

“Como son instrumentos de percusión menores, son fáciles para aprender y en este taller van a estar sin presión. Vienen, están un ratito, comparten con otras personas, aprenden un instrumento y esto también les ayuda a socializar”, agregó Cortés.

En el Metropolitan Music Arts Academy se impartirá el taller. (Ramon "Tonito" Zayas)

El primer taller, que se llevará a cabo el jueves, 20 de noviembre, tendrá una duración de dos horas. Allí, aprenderán a tocar instrumentos como maracas, palitos, panderos, panderetas y güiro, entre otros, a través de clásicos aguinaldos. “Estaremos tocando música navideña típica de Puerto Rico, de las parrandas, lo que se cantaba antes”, añadió sobre el curso.

Como preámbulo, los participantes recibirán una breve introducción sobre los ritmos tradicionales y el uso correcto de cada instrumento, lo que facilitará su integración al ejercicio musical colectivo.

“El taller se va a dividir en varias áreas. Primero les van a enseñar cómo utilizar cada instrumento, cuáles son los ritmos, y entonces ya al final van a poner música para que ellos toquen con la música lo que han aprendido durante el taller”.

¿Qué mensaje como escuela de música les gustaría transmitir a la sociedad sobre la importancia de crear espacios e incluir a las personas mayores?, preguntó este rotativo.

“Realmente esta población usualmente está en sus casas todo el día, pues los ayuda a salir de ese ambiente para poder socializar. También la música ayuda a fortalecer las destrezas motoras, la memoria y el estado de ánimo, entre otras cosas”, detalló sobre los beneficios.

Según destacó, esperan que este taller sea el inicio de otros proyectos dirigidos a este sector de la población.

“La idea es seguir haciendo estos talleres, al menos una o dos veces al mes, dependiente de cuántas personas estén interesadas. Y no solamente en algún tipo de música o instrumento en específico, sino también de canto. Yo sé que hay muchos adultos que siempre han querido cantar y nunca se han atrevido a tomar alguna clase y esta es una oportunidad para que pierdan ese miedo y vean que no es tan difícil, que todo el mundo lo puede hacer”, aseguró Cortes.

Cabe destacar que, en las clases regulares, actualmente cuentan con matrícula de adultos mayores, reflejo de que para continuar aprendiendo solo basta tener ganas. “Tenemos adultos tomando clases de piano, otro tocando guitarra, aprendiendo salsa”.

Con iniciativas como estas, el Metropolitan Music Arts Academy reafirma su compromiso de promover espacios inclusivos donde los adultos mayores puedan continuar desarrollándose, mientras se mantienen activos gracias a la cultura musical.