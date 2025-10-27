Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Unción Tropical revive sencillo navideño y da inicio a la época festiva

El grupo promociona desde octubre el merengue “Estas navidades yo me las gozo”

27 de octubre de 2025 - 11:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El grupo Unción Tropical. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Consciente de que las navidades puertorriqueñas son las más largas del mundo y que su misión como agrupación es promover letras cristianas, Unción Tropical revivió el tema navideño lanzado el año pasado para celebrar la Navidad.

RELACIONADAS

El grupo arrancó en octubre la época festiva con el tema “Estas navidades yo me las gozo”, disponible en las distintas plataformas digitales.

Felo Serrano compuso la letra del tema y junto a Edwin Serrano, destacó que la canción incluye coros tradicionales de la temporada más esperada del año y de mayor significado para toda la humanidad.

“Es un tema en merengue, pero invité a cantantes para interpretar los coros tradicionales, como Danny Berríos, Daniel Calveti, Julissa, Jacobo Ramos, Travy Joe, Ingrid Rosario, Armando Sánchez y Coalo Zamorano”, precisó Serrano en declaraciones escritas.

El público puede disfrutar del video del sencillo filmado en Dallas, Texas, donde se recrea una fiesta típica navideña, con la intervención de todos los cantantes.

Felo y Edwin, miembros originales de la orquesta Grupomanía, persiguen con esta canción llevar alegría en esta época y, sobre todo, “el gozo del Señor”.

“Es una temporada en que no todo el mundo se alegra por no contar cerca con sus familiares… La Navidad es para recordar que nació nuestro Salvador Jesucristo, lo que nos trae alegría y gozo. Pero, no todos celebran por pérdidas, crisis económica y otras situaciones…”, explicó el vocalista.

Al mismo tiempo, Unción Tropical tendrá a cargo la apertura denominada “Arranque navideño” del concierto “Danny Berríos, 45 años después… la Trayectoria”, el domingo 16 de noviembre, a las 4:00 p.m., en Coca-Cola Music Hall en San Juan.

La navidad boricua, ese día se encenderá en el Distrito T-Mobile con una banda de 16 músicos, como parte de la antesala al espectáculo de Danny Berríos.

Para Unción Tropical, Danny Berríos representa “seriedad, compromiso, firmeza, trayectoria”.

“Es un hombre de honra y de legado, que ha inspirado a miles de adoradores durante cuatro décadas y media”, subrayó Felo.

Tags
música sacracristianismomerengueNavidad
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: