Unción Tropical revive sencillo navideño y da inicio a la época festiva

Consciente de que las navidades puertorriqueñas son las más largas del mundo y que su misión como agrupación es promover letras cristianas, Unción Tropical revivió el tema navideño lanzado el año pasado para celebrar la Navidad.

El grupo arrancó en octubre la época festiva con el tema “Estas navidades yo me las gozo”, disponible en las distintas plataformas digitales.

Felo Serrano compuso la letra del tema y junto a Edwin Serrano, destacó que la canción incluye coros tradicionales de la temporada más esperada del año y de mayor significado para toda la humanidad.

“Es un tema en merengue, pero invité a cantantes para interpretar los coros tradicionales, como Danny Berríos, Daniel Calveti, Julissa, Jacobo Ramos, Travy Joe, Ingrid Rosario, Armando Sánchez y Coalo Zamorano”, precisó Serrano en declaraciones escritas.

El público puede disfrutar del video del sencillo filmado en Dallas, Texas, donde se recrea una fiesta típica navideña, con la intervención de todos los cantantes.

Felo y Edwin, miembros originales de la orquesta Grupomanía, persiguen con esta canción llevar alegría en esta época y, sobre todo, “el gozo del Señor”.

“Es una temporada en que no todo el mundo se alegra por no contar cerca con sus familiares… La Navidad es para recordar que nació nuestro Salvador Jesucristo, lo que nos trae alegría y gozo. Pero, no todos celebran por pérdidas, crisis económica y otras situaciones…”, explicó el vocalista.

Al mismo tiempo, Unción Tropical tendrá a cargo la apertura denominada “Arranque navideño” del concierto “Danny Berríos, 45 años después… la Trayectoria”, el domingo 16 de noviembre, a las 4:00 p.m., en Coca-Cola Music Hall en San Juan.

La navidad boricua, ese día se encenderá en el Distrito T-Mobile con una banda de 16 músicos, como parte de la antesala al espectáculo de Danny Berríos.

Para Unción Tropical, Danny Berríos representa “seriedad, compromiso, firmeza, trayectoria”.