Cuando Riccie Oriach habla, su voz es tan dulce como el melao’. No es profunda, ni particularmente fuerte. Es suave, divertida y alegre. Y es, sobre todo, una voz sincera; como un reflejo de su música.

Riccie tiene un tumbao’ pacífico al caminar. No parece tener prisa. Tampoco parece dejarse afectar demasiado por las preocupaciones. La sonrisa amplia en su boca es como un gran escudo en el que resbala cualquier cosa. Es como un letrero que dice “soy injodible”. Esta noche lleva una camisa anaranjada que lee, en letras mayúsculas, “SALSA, PLENA, BOMBA, RUMBA”. Usa un par de gafas cuadradas que combinan con su t-shirt y tiene las uñas pintadas de un negro desgastado. Una gorra cubre su cabello medio rizo que en Puerto Rico lo identificaría como “jabao’”.

Hoy, como siempre, hay bullicio en las calles de Río Piedras. Pero a Riccie no le molesta. Sentado a la mesa de un pequeño restaurante, con una Medalla fría en la mano, comparte la historia de su vida artística.

“Yo me crie entre La Capital (Santo Domingo) y el Cibao, que es como la parte del campo de allá. Ahí vi muchísimas cosas que me dieron la luz de lo que es la música dominicana”, explica con un acento que tiene una musicalidad única y deliciosa.

Riccie empezó a entender un poco tarde la complejidad de la música de su país. Cuando era un adolescente, siendo un crío de los 90, sus gustos estaban más en línea con lo que sonaba a nivel comercial y provenía de afuera.

Korn, Limp Bizkit y Papa Roach se unieron, después, a la música dominicana que escuchaba su padre como Guandulito, Fernandito Villalona y Aramis Camilo para crear una amalgama rica en melodías y compleja en sonoridades. A esa fórmula le agregó un poco de Ismael Rivera, la música de la Fania y varios ritmos puertorriqueños para formar una marca única y distintiva.

Su carrera comenzó como parte de una banda de rock. “Luego de eso lanzo una canción que se hizo viral allá (República Dominicana), que se llama ‘Prima Tecata’ y bueno, mi carrera de ahí explotó y comenzamos a viajar el mundo entero tocando en Suramérica y en Estados Unidos, muchísimo también”.

Su primer disco fue un éxito merecedor de un Premio Soberano y desde entonces ha colaborado con artistas como Vicente García y Eduardo Cabra.

“Me fui por el folclor desde que empecé y lo fui reforzando con distintas cosas. Entiendo que mi música es una interpretación, si toco una plena de aquí, mi versión se basa en lo que yo sentí cuando la escuché”, dice, mientras se escuchan de fondo las pruebas de sonido de la banda que tocará en una popular barra local.

“Todo este tipo de influencias en la música para mí es para refrescar un poco. Yo siento que la música actual, la música que vende, es muy simple, y no tiene nada de malo, pero a mí me gusta jugar con eso. Me gusta que la gente entienda que hay un montón de colores en la música y yo trato de empacar mi maleta con muchos pañuelos de colores y flores y cosas, que yo pueda tratar de comunicar algo, hacer que la gente sienta algo”, sostiene, segundos antes de que la banda comience a tocar. El sonido de los panderos y los tambores alumbran su rostro cuando los escucha. “La misma rumba que está sonando allá atrás también me regaló muchísimo para lo que es ahora mi sonido”.

Su música, alimentada de una extensa variedad de folclor dominicano y haitiano, puede ser percibida con algo de humor. Pero sus letras, aunque coloquiales en su naturaleza, no carecen de peso en sus mensajes o en su política. “No es música solamente de vacilón. Ahí en el vacilón yo te puedo decir dos cosas que te pueden hacer pensar de una forma diferente y eso me inspira a seguir haciendo lo que estoy haciendo”, expresa.

Para Riccie, su gestión creativa le pertenece a quien la escuche. No cree que está en posición alguna para explicar de qué se trata o lo que debe significar. “Yo creo que cada persona merece apropiarse de mi música. Cuando la música sabe que está dentro de la plataforma y la puedes escuchar, me gustaría que las personas no se identifiquen con un ‘crowd’, que sea algo más individual y que de ahí lo puedan compartir”.

“Para mí lo más importante es que la gente la pase bien, que yo hago la música con cariño, como un regalo que estoy envolviendo ahí. Ya cuando se graba y se lanza, es para la gente, pa’ que se lo goce”, continúa.

Después de todo, la música caribeña se está quedando con el mundo y para Riccie hay algo hermoso en ese acto. Quizás es una forma de decir que el dolor del Caribe no debe ser lo único que defina a su gente. “Mucha gente está escuchando dembow en el mundo entero. Hasta en Japón, ¿te imaginas eso? Gente de Japón usando códigos de la calle, del barrio dominicano. Es súper cool. Por mí, que la gente la pase bien y ya”, dice, enseñando todos los dientes mientras la rumba riopedrense se apodera de los aires.