Wacken Open Air elige a Puerto Rico entre sus 35 sedes oficiales para su gran fiesta

En un momento en que la escena del “heavy metal” en Puerto Rico continúa creciendo, la isla fue incluida en la ruta internacional del Wacken Open Air Warm Up Party 2026. El evento oficial, ligado al reconocido festival alemán, se realizará el sábado, 18 de abril de 2026, en La Respuesta, en Santurce, a las 8:00 p.m..

Puerto Rico fue seleccionado como uno de los 35 países autorizados para presentar un Wacken Warm Up Party, una actividad previa al Wacken Open Air, considerado uno de los festivales de metal más influyentes del mundo. Esta designación llega tras el Wacken Metal Battle Caribbean de abril de 2025, competencia que permitió que la banda puertorriqueña A Burning Rose viajara a Alemania y se convirtiera en la segunda agrupación local en presentarse en ese escenario, luego de Left-Övr.

Acheron’s End, banda que toca 'death metal' melódico, lanzará su primer álbum en abril de 2026. (Suministrada)

La inclusión de la isla ocurre en un año particularmente activo para el metal en Puerto Rico. El 2026 comenzó con una agenda cargada de conciertos internacionales, como la presentación de Avenged Sevenfold en enero, y los próximos espectáculos de Dream Theater, Lamb of God, In Flames y Fit For An Autopsy. Este movimiento constante ha mantenido al país presente dentro del circuito regional del género.

Para el Warm Up Party en Santurce, se presentarán cuatro bandas puertorriqueñas que representan distintos estilos dentro del heavy metal:

MOTHS , agrupación de ‘doom/progressive metal’ de San Juan, reconocida por su enfoque experimental y por su reciente álbum “Septem " , grabado en Buenos Aires y masterizado por Jens Bogren. Abrieron el concierto de Avenged Sevenfold el pasado 14 de enero.

, agrupación de ‘doom/progressive metal’ de San Juan, reconocida por su enfoque experimental y por su reciente álbum “Septem , grabado en Buenos Aires y masterizado por Jens Bogren. Abrieron el concierto de Avenged Sevenfold el pasado 14 de enero. A Burning Rose , banda de ‘melodic death metal’ que ganó el Wacken Caribbean Metal Battle y representó a Puerto Rico en Wacken Open Air 2025. Su participación les permitió presentarse también en el Tampa Death Fest, en Florida.

, banda de ‘melodic death metal’ que ganó el Wacken Caribbean Metal Battle y representó a Puerto Rico en Wacken Open Air 2025. Su participación les permitió presentarse también en el Tampa Death Fest, en Florida. Light the Path , grupo de ‘metalcore’ moderno de Fajardo que retomará los escenarios tras dos años de pausa, mientras se preparan para lanzar nueva música en 2026.

, grupo de ‘metalcore’ moderno de Fajardo que retomará los escenarios tras dos años de pausa, mientras se preparan para lanzar nueva música en 2026. Acheron’s End, propuesta de ‘death metal’ melódico, que se encuentra cercana al lanzamiento de su álbum debut en abril de 2026 y que actualmente promociona su sencillo “Leviathan".

Light the Path es una banda de 'metalcore' moderno proveniente de Fajardo. (Suministrada)

Además de la música, contará con la participación de vendedores y artesanos locales, entre ellos Fullminator, Patio Candela, LamRock Shop y Vicky’s Moon Macrame, quienes ofrecerán artículos y piezas especializadas durante la noche.