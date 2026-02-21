Wacken Open Air elige a Puerto Rico entre sus 35 sedes oficiales para su gran fiesta
El Wacken Open Air Warm Up Party se llevará a cabo el sábado, 18 de abril de 2026, en La Respuesta, Santurce
21 de febrero de 2026 - 12:04 PM
21 de febrero de 2026 - 12:04 PM
En un momento en que la escena del “heavy metal” en Puerto Rico continúa creciendo, la isla fue incluida en la ruta internacional del Wacken Open Air Warm Up Party 2026. El evento oficial, ligado al reconocido festival alemán, se realizará el sábado, 18 de abril de 2026, en La Respuesta, en Santurce, a las 8:00 p.m..
Puerto Rico fue seleccionado como uno de los 35 países autorizados para presentar un Wacken Warm Up Party, una actividad previa al Wacken Open Air, considerado uno de los festivales de metal más influyentes del mundo. Esta designación llega tras el Wacken Metal Battle Caribbean de abril de 2025, competencia que permitió que la banda puertorriqueña A Burning Rose viajara a Alemania y se convirtiera en la segunda agrupación local en presentarse en ese escenario, luego de Left-Övr.
La inclusión de la isla ocurre en un año particularmente activo para el metal en Puerto Rico. El 2026 comenzó con una agenda cargada de conciertos internacionales, como la presentación de Avenged Sevenfold en enero, y los próximos espectáculos de Dream Theater, Lamb of God, In Flames y Fit For An Autopsy. Este movimiento constante ha mantenido al país presente dentro del circuito regional del género.
Para el Warm Up Party en Santurce, se presentarán cuatro bandas puertorriqueñas que representan distintos estilos dentro del heavy metal:
Además de la música, contará con la participación de vendedores y artesanos locales, entre ellos Fullminator, Patio Candela, LamRock Shop y Vicky’s Moon Macrame, quienes ofrecerán artículos y piezas especializadas durante la noche.
Los boletos están disponibles en Boletera.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: