Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
31 de octubre de 2025
85°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Waldy Amadeo presentará su nuevo álbum en La Respuesta en Santurce

El álbum “Baldomero” revive sonidos y experiencias vividas por el artista en la década de 1980 y 1990

31 de octubre de 2025 - 12:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Waldy Amadeo es un cantautor y productor musical natural de Aibonito.
Waldy Amadeo es un cantautor y productor musical natural de Aibonito. (Suministrada)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Hay sonidos que despiertan recuerdos y notas que logran viajar en el tiempo. Así podría describirse “Baldomero”, el más reciente álbum del cantautor y productor puertorriqueño Waldy Amadeo.

RELACIONADAS

Estas sensaciones son las mismas que esta artista quiere transmitir durante la presentación al público de este trabajo discográfico el sábado, 8 de noviembre a las 8:00 p.m. en La Respuesta, Santurce.

Con una carrera marcada por la experimentación y la autenticidad, Amadeo regresa a los escenarios acompañado por su banda, donde interpretará los temas de su nuevo disco en una puesta en escena que combina emoción, energía y cercanía con el público. La noche contará con invitados especiales como Ignacio Peña, Tanicha López y Emmanuelli, y la cantautora Maricelis Nogueras, quien será la encargada de abrir el espectáculo.

“Este álbum es una carta de amor a la música que me formó, a mi juventud y a todo lo que me devolvió la pasión por crear durante la pandemia”, indicó Amadeo a través de un comunicado de prensa.

Un viaje al corazón de los ochenta

Inspirado en su apodo familiar, “Baldomero” rinde homenaje a la década de 1980, una época que marcó profundamente al artista. En este álbum, Amadeo fusiona influencias de Chicago, Bee Gees, Hall & Oates y Miguel Mateos, con un toque contemporáneo que refleja su madurez musical. El resultado es un sonido cálido, melódico y lleno de alma.

La canción “Pasajero” se puede considerar como el eje temático del disco, con un mensaje de esperanza y persistencia, que se ve reflejado en letras como: “Camino sin parar, otra oportunidad. Demasiadas millas como para arrepentirme hoy”. Según explicó el artista, cada tema es una invitación a mirar atrás sin perder de vista el presente, a celebrar la vida y los momentos que nos moldean.

La historia musical de este artista comenzó en Aibonito, en 1987, cuando tocaba el teclado en dos bandas locales que interpretaban éxitos de agrupaciones como Toto, Def Leppard y Led Zeppelin. Más adelante, experimentó con el New Wave y el rock en español, influenciado por Miguel Mateos, a quien reconoce como “el primer artista que copiaríamos en español”.

En los años noventa, Amadeo incursionó en la música comercial, creando ‘jingles’ memorables como la icónica campaña de la cerveza India, que aún muchos recuerdan. Luego de pasar por Nashville, New Orleans y Nueva York, adoptó nuevos estilos como el blues y el country, que integró en su primer álbum, “Segundo sentido”, con gran acogida en Puerto Rico.

También ha aportado su talento al cine local, componiendo temas para películas como “Mi verano con Amanda 3”, dirigida por Benji López, y colaborando con la productora Arlene Cruz en proyectos audiovisuales.

Invitación a celebrar la música con alma

Después de años de evolución, pausas y reencuentros, Amadeo llega con “Baldomero” como símbolo de renovación. “Quizás como homenaje a esa época que amo, cada canción que escribí en el encierro lleva pedazos del joven ‘Baldomero’, el apodo casero de mis padres”, añadió el cantante en la misiva de prensa.

El público podrá revivir esa historia el sábado, 8 de noviembre, en La Respuesta, Santurce, en un espectáculo que promete ser un viaje por la memoria musical del artista y una celebración de la vida misma.

Los boletos ya están disponibles en https://boletos.boletera.net/.

Tags
rock en españolLa RespuestaSanturce
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 31 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: