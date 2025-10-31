Waldy Amadeo presentará su nuevo álbum en La Respuesta en Santurce

Hay sonidos que despiertan recuerdos y notas que logran viajar en el tiempo. Así podría describirse “Baldomero”, el más reciente álbum del cantautor y productor puertorriqueño Waldy Amadeo.

Estas sensaciones son las mismas que esta artista quiere transmitir durante la presentación al público de este trabajo discográfico el sábado, 8 de noviembre a las 8:00 p.m. en La Respuesta, Santurce.

Con una carrera marcada por la experimentación y la autenticidad, Amadeo regresa a los escenarios acompañado por su banda, donde interpretará los temas de su nuevo disco en una puesta en escena que combina emoción, energía y cercanía con el público. La noche contará con invitados especiales como Ignacio Peña, Tanicha López y Emmanuelli, y la cantautora Maricelis Nogueras, quien será la encargada de abrir el espectáculo.

“Este álbum es una carta de amor a la música que me formó, a mi juventud y a todo lo que me devolvió la pasión por crear durante la pandemia”, indicó Amadeo a través de un comunicado de prensa.

Un viaje al corazón de los ochenta

Inspirado en su apodo familiar, “Baldomero” rinde homenaje a la década de 1980, una época que marcó profundamente al artista. En este álbum, Amadeo fusiona influencias de Chicago, Bee Gees, Hall & Oates y Miguel Mateos, con un toque contemporáneo que refleja su madurez musical. El resultado es un sonido cálido, melódico y lleno de alma.

La canción “Pasajero” se puede considerar como el eje temático del disco, con un mensaje de esperanza y persistencia, que se ve reflejado en letras como: “Camino sin parar, otra oportunidad. Demasiadas millas como para arrepentirme hoy”. Según explicó el artista, cada tema es una invitación a mirar atrás sin perder de vista el presente, a celebrar la vida y los momentos que nos moldean.

La historia musical de este artista comenzó en Aibonito, en 1987, cuando tocaba el teclado en dos bandas locales que interpretaban éxitos de agrupaciones como Toto, Def Leppard y Led Zeppelin. Más adelante, experimentó con el New Wave y el rock en español, influenciado por Miguel Mateos, a quien reconoce como “el primer artista que copiaríamos en español”.

En los años noventa, Amadeo incursionó en la música comercial, creando ‘jingles’ memorables como la icónica campaña de la cerveza India, que aún muchos recuerdan. Luego de pasar por Nashville, New Orleans y Nueva York, adoptó nuevos estilos como el blues y el country, que integró en su primer álbum, “Segundo sentido”, con gran acogida en Puerto Rico.

También ha aportado su talento al cine local, componiendo temas para películas como “Mi verano con Amanda 3”, dirigida por Benji López, y colaborando con la productora Arlene Cruz en proyectos audiovisuales.

Invitación a celebrar la música con alma

Después de años de evolución, pausas y reencuentros, Amadeo llega con “Baldomero” como símbolo de renovación. “Quizás como homenaje a esa época que amo, cada canción que escribí en el encierro lleva pedazos del joven ‘Baldomero’, el apodo casero de mis padres”, añadió el cantante en la misiva de prensa.

El público podrá revivir esa historia el sábado, 8 de noviembre, en La Respuesta, Santurce, en un espectáculo que promete ser un viaje por la memoria musical del artista y una celebración de la vida misma.