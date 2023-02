Para el cantautor Wilkins, la musa no se detiene. Ya son más de 50 años de carrera y aún la musa lo eleva y lo inspira, hasta el punto que a veces no lo deja ni dormir.

Así se encuentra actualmente, según cuenta a El Nuevo Día; con su musa activa, imponente y latente que, además de tenerlo desvelado, la responsabiliza de encender esa flama, que es la que lo ha mantenido vigente desde que era un jovencito cuando apenas se asomaba por una ventana llena de posibilidades en el mundo de la música.

“Hay que estar siempre decidido al cambio. Es la única manera de uno poder trascender muchas cosas y, sobre todo en mi caso, de poder seguir adelante con la vocación que Dios me ha dado y para que la musa siga conmigo. En uno está si agarra esa flama y, como en las Olimpiadas, corre con ella. La vida es así... He tenido la dicha como artista de prevalecer a través de muchos años y de varias generaciones. Yo comencé profesionalmente cantando en el 1968, cuando firmé con RCA. Tenía 15 o 16 años y a partir de ahí, ya mi carrera a nivel profesional nunca se detuvo, gracias a Dios”, indicó el vocalista.

Prevalecer no es un asunto fácil, pero este artista se lo atribuye a su arrojo y a atreverse a hacer, con la única pretensión de llegar al corazón de la gente con lo que escribe y canta.

En ese transcurso de alcanzar esa médula, cada vez que hay un concierto, Wilkins lo ve como un pacto entre él y su público, pues se trata de un reencuentro que se da a lo grande, y con la emoción de que también se le suman nuevas generaciones.

Por dos noches ese pacto se concretará tras una pausa de cinco años, cuando este cantautor puertorriqueño se presente este 10 y 11 de febrero en el Coca Cola Music Hall. Es su primera vez en ese escenario, donde se acompañará por un grupo de 11 músicos, coristas y bailarines.

“Llega un momento en que van a ver 35 personas en escena y no se trata de cantidad, se trata de calidad de lo que tú estás sintiendo para transmitírselo a la gente. Por eso cada vez que tengo la oportunidad de estar en el escenario en concierto, es el momento más feliz de mi vida, porque se reúnen muchas cosas y es la oportunidad que tengo de transmitirles en vivo, con todas mis fuerzas y tal vez con toda mi ternura y tal vez con silencios, esas canciones que vienen escuchando, que uno las graba en un estudio, quizás muy frío, pero que toma sentido en vivo con la gente”, señala.

El pasado medio siglo le ha dado paso a su originalidad y a la creación de música en ese amplio abanico de repertorio que posee. Por eso estas próximas dos noches planifica llevar a su público por un viaje emocional, que comprende lo que ha sido su carrera, desde que lanzó aquel primer disco, al discurrir por el romanticismo y el despecho, por la vertiente del rock y el pop, y otros temas más alegres por una onda bailable y hasta tropical.

“En el concierto va a haber un equilibrio porque el público va a escuchar los éxitos, esas canciones que los conmovió y que juntos pudimos comprender momentos vividos, a veces alegres, tristes, de unión, de separaciones, pero que nos llevan a esas etapas que nos fortalecieron para llegar al día de hoy. Estoy seguro de que el público va a escuchar muchas de esas canciones que yo necesito cantar también porque todo esto lo vivimos juntos. El concierto es un viaje, un viaje por las emociones. Lloramos, reímos, bailamos y, al final, nos abrazamos”, dijo el también llamado “divino rockmántico”, quien además cantará temas nuevos como “Hey, no te vayas”, que formarán parte de su próximo álbum, el número 50.

Además de los visuales y todos los componentes que conformarán su espectáculo, con el que durante el año se irá de gira por las comunidades latinas de Estados Unidos, Wilkins expresa que buscará impactar no solo con lo que canta y esos temas que han marcado sus distintas épocas, sino también con sus movimientos corporales y los movimientos de escenas, que tanto le caracterizan.

“Bien atornillado”

Si bien la pandemia frenó los espectáculos, algunas situaciones de salud y cirugías que lo han dejado “atornillado por todos lados”, hicieron que pausara de presentarse en la isla. Sin embargo, chistó con decir que está “bien atornillado porque cada día me siento mejor” y ha estado en preparación para con el respeto que le caracteriza hacia su público, entregarse y conectar con ellos.

“El show para mí comienza desde que acepté hacerlo. Cuando tuvimos la conversación con la producción y se decidió todo, desde ese momento comienzo a prepararme. Empieza uno a soñar en cómo acomodar esas canciones, que vayan haciendo ese recorrido dentro mío y dentro de la gente. Eso se conjuga con la disciplina que yo siempre he tenido como artista, porque el cuerpo es parte de tu instrumento y tu movilidad, lo que uno come, lo que hablo y lo que siento. Lo voy afilando, lo voy sintiendo más a flor de piel al entregarlo, porque entonces el concierto ya el final, es cuando estoy frente a la gente y ahí es una fiesta”, manifestó el intérprete de “Cómo no creer en Dios”, “Sereno” y “El Tornillito”.

Agradece a la musa, porque gracias a ella la inspiración le llega. Cuando no, la provoca al contactar con la naturaleza. A diario sale de su casa, ubicada en un bosque, e inmediatamente asegura que se sensibiliza.

“Contacto con mi madre naturaleza, con esa vibración inmensa. Todas esas cosas nos ayudan, no solo a mí, a todos para poder lidiar con las batallas del diario vivir. Todo el mundo tiene su batalla, lo importante es que la música nos ayude a rebasarlas, nos ayude a darle más importancia a lo que en verdad lo tiene, y con el corazón bien puesto su lugar, que es el agradecimiento a Dios, es la espontaneidad y todo eso es lo que yo pretendo que podamos compartir con el público”, agregó el artista, quien recientemente estrenó su documental “Wilkins, Su Locura y Gloria”, una pieza fílmica que contiene material histórico de gran parte de las presentaciones y de su vida.