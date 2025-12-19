Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Yauco celebrará la Navidad por todo lo alto en su plaza pública

El evento tendrá lugar el sábado 20 de diciembre, desde las 7:00 p.m. y el domingo 21 de diciembre, a partir de las 5:00 p.m.

19 de diciembre de 2025 - 4:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Nuevo Día
Por El Nuevo Día

Dos noches de música, tradición y actividades para toda la familia formarán parte de la celebración de la "Navidad en el cafetal", que se llevará a cabo este sábado, 20 de diciembre, y domingo, 21 de diciembre, en la Plaza Fernando de Pacheco y Matos, en Yauco.

El evento presentará una agenda artística que reunirá a exponentes de la música típica y popular puertorriqueña. La actividad se realizará sin el uso de pirotecnia, como parte de un esfuerzo por ofrecer un ambiente seguro y familiar.

El alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres Ortiz, destacó que la celebración busca reforzar las tradiciones culturales y propiciar espacios de sano compartir durante la época navideña. “La Navidad en Yauco es sinónimo de unión, tradición y orgullo cultural. Con Navidad en el Cafetal, sin el uso de pirotecnia, celebramos nuestra identidad, apoyamos a nuestros artistas y creamos un espacio seguro y alegre para que las familias disfruten juntas”, expresó.

La programación del sábado, 20 de diciembre, incluirá las presentaciones de “Puerto Rico gana”, Pleneros del Callejón, Conjunto Son Libre, Dionicio Matos y, el invitado especial, Miguel Ángel.

Mientras, el domingo, 21 de diciembre, el público podrá disfrutar del Circo de la Plaza, un trovatón, y presentaciones artísticas de Andrés Jiménez y Víctor Manuelle.

El ejecutivo municipal también exhortó a los asistentes a respaldar el comercio local durante ambas noches y agradeció al personal municipal y colaboradores que harán posible la actividad.

La entrada a todas las actividades será libre de costo. Para información, el municipio invitó a la ciudadanía a seguir sus redes sociales oficiales.

