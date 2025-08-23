Opinión
24 de agosto de 2025
79°ligeramente nublado
Yuri llegará “Icónica” al Coca-Cola Music Hall

La artista interpretará sus temas más emblemáticos con el vestuario original de cada etapa

23 de agosto de 2025 - 7:52 PM

Yuri se ha destacado en la música, el cine, la televisión y la conducción. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Un ícono de la música pop en español, Yuri, presentará su nueva gira “Icónica”, el sábado, 31 de enero 2026, en el Coca-Cola Music Hall.

La presentación supone un viaje musical que celebra sus décadas de éxito a través de vestuarios originales, coreografías clásicas y arreglos tal como fueron lanzados durante las décadas de 1980 y 1990.

“Icónica Tour”, además, es una experiencia emocional y estética en cinco actos que recorre distintas “Yuris” a lo largo de su carrera. La artista interpreta sus temas más emblemáticos con el vestuario original de cada etapa.

“Volver a ver los vestuarios me dió emoción. Fue un déjà vu de los momentos más bonitos de mi carrera y de los más difíciles”, compartió Yuri.

Según la producción, se contemplan 15 cambios de vestuario, reconstrucción de coreografías originales y arreglos musicales fieles a los originales. El repertorio incluirá clásicos como “La maldita primavera”, “Hombres al borde de un ataque de celos”, “Yo te pido amor”, “Detrás de mi ventana”, “Todo mi corazón”, “Qué te pasa”, “De qué te vale fingir”, “El apagón”, entre otros.

Yuri, explicó que el concepto de “Icónica” fue propuesto por sus fans tras el éxito de la gira ‘Euforia’. Le dijeron: “eres una mujer icónica, que deja huella”, lo cual la convenció de abrazar ese nombre para su nueva gira.

Con una carrera que supera los 45 años, Yuri ha vendido más de 30 millones de discos, ha sido pionera en moda escénica y estéticas visuales, y ha incursionado en el cine, la televisión y la conducción. Cuenta con un Grammy Latino a la Excelencia Musical y continúa como una de las figuras más relevantes del pop latino.

Boletos a la venta en Ticketera.com.

