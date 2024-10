Zayn Malik pospone su gira por Estados Unidos tras la muerte de Liam Payne

El exintegrante de One Direction , el cantante Zayn Malik ha anunciado que pospone su gira por Estados Unidos tras la muerte esta semana de su compañero en la banda Liam Payne a los 31 años tras caer de un balcón en un hotel de Buenos Aires.

“Debido a la desgarradora pérdida experimentada esta semana, he tomado la decisión de posponer la parte de Estados Unidos de la gira “Stairway to the Sky”, dijo Malik a través de un mensaje en sus redes sociales.