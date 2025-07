Bad Bunny se roba el show en “Happy Gilmore 2”, según Adam Sandler y su elenco

“Me parece genial que esto no sea un cameo. Él tiene uno de los mejores personajes secundarios de la película ”, aseguró McDonald, quien vuelve a interpretar a Shooter McGavin, el némesis del personaje titular.

Durante una rueda de prensa para “Happy Gilmore 2″ que sucedió en New Jersey en el fin de semana inicial de la residencia “No Me Quiero Ir de Aquí” las estrellas del filme no tuvieron ningún reparo en declararse fanáticos de Bad Bunny, como artista y como compañero de trabajo.