“Barbie” tiene piernas. El fenómeno cinematográfico de la directora Greta Gerwig se mantuvo como el sólido número uno en taquilla en su cuarta semana, recaudando $33.7 millones, según estimaciones del estudio el domingo.

La película protagonizada por Margot Robbie, todavía en 4,137 salas de cine, se negó a caer como lo han hecho la mayoría de los éxitos de taquilla este año, superando los $500 millones en América del Norte en general, una semana después de cruzar la marca de $1,000 millones a nivel mundial: un récord para una directora.

La segunda mitad del dúo “Barbenheimer”, “Oppenheimer”, regresó al segundo puesto en su propia cuarta semana después de pasar una semana en el número tres. La película dirigida por Christopher Nolan de Universal Pictures recaudó $18.8 millones en 3,761 ubicaciones para un total nacional general de $264.3 millones.

Este dúo tuvo poca competencia esta semana. El único gran estreno de la semana, “The Last Voyage of the Demeter”, de Universal, terminó quinto con un primer fin de semana de $6.5 millones.

“Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem”, en su segunda semana, ganó $15.6 millones a nivel nacional por el tercer puesto, y la secuela del tiburón de Jason Statham, “Meg 2: The Trench”, recaudó $12.7 millones, cayendo del segundo al quinto lugar en su ranking. Segunda semana en cines.

“Barbie” está a punto de convertirse en la mejor película de 2023. Su total nacional de $526.3 millones y su fondo global de $1,180 millones actualmente se ubican en segundo lugar detrás de “The Super Mario Bros. Movie”, que ganó $574.2 millones en América del Norte y $1,358 millones a nivel mundial en la primavera. También es la segunda película más taquillera en la historia de “Warner Bros.”, solo detrás de “Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2″ de 2011.

El desempeño sostenido de la película de Mattel continúa cambiando el guión de lo que había sido un año débil en los cines, con secuelas importantes de bajo rendimiento, como “Indiana Jones and the Dial of Destiny” y “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part I”, que permaneció en el top 10 esta semana con $4.7 millones.

“‘Barbie’ es un producto tan popular como lo fue en su primera semana. Está simplemente instalado en el número uno y no sé si irá a alguna parte pronto”, indicó Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. El “Barbenheimer” de pleno verano colocó el total de verano de toda la industria por delante de 2022. Estaba rezagado hace solo un mes.

“Si piensas en lo que ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’ juntas, solo esas dos películas, han contribuido en estos fines de semana a la taquilla, es realmente un número asombroso”, dijo Dergarabedian.

Todas las películas combinadas este verano han ganado $3,630 millones en América del Norte. Con lanzamientos significativos restantes en agosto, incluido “Blue Beetle” de DC Comics, la adaptación de videojuegos de “Gran Turismo” y la secuela de Denzel Washington “The Equalizer 3″, la taquilla tiene la posibilidad de alcanzar los $4,000 millones que fue considerado un referente doméstico para un verano fuerte antes de la pandemia.

A continuación, la venta estimada de boletos de viernes a domingo en Estados Unidos y teatros canadienses, según Comscore (Las cifras nacionales finales se darán a conocer el lunes):

1. “Barbie” - $33.7 millones

2. “Oppenheimer” - $18.8 millones

3. “Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem” - $15.6 millones

4. “Meg 2: The Trench” - $12.7 millones

5. “The Last Voyage of the Demeter” - $6.5 millones

6. “Haunted Mansion” - $5.6 millones

7. “Talk to Me” - $5.1 millones

8. “Sound of Freedom” - $4.8 millones

9. “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part I” - $4.7 millones

10. “Jailer” - $2.6 millones