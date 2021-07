Al no tener que empujar la trama de los “Avengers” hacia su clímax más importante ni tener que expandir el universo cinematográfico de Marvel, la película “Black Widow” utiliza la escala de un blockbuster de acción de Marvel Studios para tomar pequeños riesgos artísticos que logran darle más profundidad al personaje titular y al destino que le espera en los filmes subsiguientes.

Quienes han seguido detenidamente las diferentes fases del MCU (Marvel Cinematic Universe) rápidamente reconocerán que la acción en este filme, que estrena mañana en cines y viernes en la opción Premium de alquiler en Disney Plus, está alineada con lo que los hermanos Russo hicieron en “Captain America and The Winter Soldier”. Aun así, resulta importante resaltar cómo, tanto en las escenas de acción como en los momentos que subvierten las convenciones de este género, la directora australiana Cate Shortland tiene un toque simultáneamente más agresivo y elegante.

La trama de “Black Widow” sucede entre los eventos de “Captain America Civil War” y “Avengers Infinity War”. En ese momento particular la situación turbulenta entre los Avengers y el atentado que le roba la vida al rey de Wakanda deja a Natasha Romanoff (Black Widow) buscando una esquina remota del mundo para esconderse. Pero es, precisamente en ese momento, cuando unas figuras claves de su pasado regresan para obligarla a atar unos cabos sueltos del momento en que abandonó su carrera como asesina para transformarse en una agente de SHIELD.

Si esa sinopsis de trama le parece genérica, sepa que se está evitando una cantidad considerable de “spoilers” y que la simpleza de la trama no detiene a la producción de intentar cosas distintas e interesantes dentro de este tipo de películas, específicamente darle a este filme de acción el núcleo de un drama familiar. El filme tiene una secuencia extendida donde la protagonista tiene una sesión obligatoria de terapia con aquellos que en algún momento profesaron ser su familia. Este grupo de personajes nuevos incluyen a Rachel Weiz, David Harbour y Florence Pugh, todos creando una química sardónica que aprovecha otro lado de los talentos histriónicos de Scarlett Johansson.

El único reclamo particular que se le puede hacer a la pelicula es que, en su última sección, a pesar de que el personaje no está involucrado en algo que requiera salvar el mundo, el guion se da la libertad de abusar de metáforas que aluden al movimiento de #metoo que resultan obvias y no se alinean con la sutileza de la dirección de Shortland. Independientemente, la película “Black Widow” es una oferta sólida de Marvel que no falla en hacerle justicia a su personaje titular.