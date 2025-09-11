Con “The grand Finale”, “Downton Abbey” realmente llega a su fin

Julian Fellowes se ha estado despidiendo de “Downton Abbey” durante casi tanto tiempo como ha existido. En la quinta temporada de la serie, incluso se había acostumbrado a escribir finales más definitivos, sin saber que habría una sexta temporada y tres largometrajes por venir.

Pero 15 años después de que el mundo conociera a Violet Crawley, Lord Grantham, Lady Mary, Mr. Carson, John Bates y todos los demás arriba y abajo en esa hermosa finca, los creadores realmente están cerrando un capítulo y despidiéndose con “Downton Abbey: The Grand Finale”, que se estrena en los cines de todo el país el viernes.

“Es triste”, dijo Fellowes en una entrevista reciente con The Associated Press. “Ha sido una gran parte de mi vida. Y cuando muera, creo que probablemente será el único trabajo que alguien recuerde. Pero espero que haya sido feliz”.

Un éxito improbable

“Downton Abbey”, que fue concebida por el productor Gareth Neame como una especie de derivado de “Gosford Park”, fue en muchos sentidos un éxito improbable. En una era de televisión que celebraba a hombres difíciles y antihéroes, aquí había un drama de época británico cálido sobre aristócratas y su personal doméstico que se convirtió en un fenómeno mundial y, más tarde, en una exitosa franquicia cinematográfica. Las dos primeras películas, estrenadas en 2019 y 2022, recaudaron más de $287 millones en la taquilla mundial.

“Ninguno de nosotros sabía que iba a ser un éxito”, dijo el actor Hugh Bonneville, quien interpreta a Lord Grantham. “Recuerdo que Gareth me dijo: ‘Seamos realistas, no durará más de siete episodios, este tipo de programas no lo hacen’”. Pero el público nunca pareció cansarse del equipo de Downton. Cuanto más duraba, más se convertía en parte del mobiliario.

“Ha sido este viaje notable”, dijo Neame. “Vemos a la familia Grantham, los Crawley, como representantes de las familias en las que todos vivimos porque los hemos visto casarse y tener hijos y fallecer y conseguir dinero y perder dinero y enfermarse y recuperarse, con suerte. Hay algo extremadamente reconfortante en eso”.

Como pastorear gatos para hacer las películas

A pesar del éxito del programa, que terminó en 2015, una película nunca fue un hecho. Desde la perspectiva de un estudio, dijo Neame, había muy pocos precedentes y los que existían no eran positivos. El dinero siempre parecía perderse. Pero el mayor dolor de cabeza era la idea de que incluso si les daban luz verde para hacer una película, tendrían que reunir a más de 20 actores específicos para hacerlo. Y necesitaban a todos y cada uno.

“Nos despedimos cuando terminamos el programa de televisión y no pensamos que volveríamos jamás”, dijo Bonneville. “Dije, es como pastorear gatos, nunca nos volverá a reunir. Y, ¡vaya!, lo hizo, no una, sino tres veces”.

Fueron negociaciones difíciles, dijo Neame, y mucho más complicadas de lo que nadie podría imaginar, pero todavía había tanta buena voluntad que lo hicieron funcionar. Especialmente para esta última película, dijo, “todos querían darle una conclusión adecuada y ver un final para todos esos personajes”.

Downton después de Violet Crawley, y Maggie Smith

En la primera película, la familia se preparó para una visita del rey y la reina. En la segunda, viajaron al sur de Francia y se despidieron de la Dowager, la matriarca afilada y querida de Maggie Smith que había estado en el programa desde el principio y fue una gran parte de la razón por la que incluso se hizo. Hubo muchas fiestas de despedida para ella en el set. Luego, dos años después del estreno de la película, Smith murió a los 89 años.

“Ella era un personaje fantástico en el programa y era un personaje fantástico en la vida”, dijo Fellowes. “No creo que sea probable que tenga otra asociación como la que tuve con ella. No, no éramos mejores amigos. No tomamos una casa junto al mar juntos. Pero ella sabía cómo interpretar lo que yo escribía y yo sabía cómo escribir para ese personaje”.

Smith, dijo, hizo algo icónico con ese personaje, que es el sueño de un escritor. Pero después de que el personaje murió, y luego el actor, quedó la pregunta: ¿Qué les sucede a todos los demás? La tercera película trae las cosas de vuelta a casa mientras Lord Grantham se prepara para colgar finalmente su sombrero y dejar que Lady Mary dirija las cosas por su cuenta.

“La idea era dar a todos los fanáticos el conocimiento de que así es como la cámara finalmente se aleja y dejamos Downton a su futuro”, dijo Neame.

El título fue una forma un poco grandiosa de anunciar su clara intención de que esta es la última película y la historia está terminando. Bueno, al menos la historia para este elenco.

La vida después del Gran Final

Sería ingenuo en esta era de propiedad intelectual decir definitivamente que nunca habrá más historias de “Downton Abbey”. La gente regularmente le pregunta a Fellowes si alguna vez podría haber un cruce con su serie actual, “The Gilded Age”.

“Sigo escuchando que debo hacerlo, así que tendremos que esperar y ver si esto resulta ser cierto”, se rió Fellowes.

Lo que todos saben, sin embargo, es que este es un final. Y están en paz con eso, por agridulce que sea.

“Si aquí es donde termina, estoy feliz. Si no hay más visitas a Downton, tenemos un principio, un medio y un final”, dijo Neame. “Representa para siempre y si nunca más sale nada de esto, estoy absolutamente encantado de tener un final adecuado para una historia y no tener un programa que se desvaneció”.

Además, nuevas audiencias están descubriendo ”Downton Abbey” todo el tiempo gracias a su disponibilidad en los servicios de transmisión.