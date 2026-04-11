Kiara Liz Ortega vuelve a la TV: el programa que marca su nueva etapa

El regreso de la exreina de belleza puertorriqueña Kiara Liz Ortega a la pantalla nacional no es solo un evento mediático, sino el cierre de un ciclo de crecimiento que comenzó con una corona y hoy se afianza frente a las cámaras. Tras destacar en escenarios internacionales y explorar facetas como actriz y modelo en mercados competitivos, Miss Universe Puerto Rico 2018 asume la conducción de “Revelación Moda” en TeleOnce.

Este proyecto representa su primer trabajo formal en la isla después de varios años, posicionándose no solo como una cara conocida, sino como la guía de una nueva generación de diseñadores emergentes que, al igual que ella en sus inicios, buscan una oportunidad para brillar ante la audiencia.

Bajo la mirada atenta de un jurado riguroso y la expectativa de un público ávido de creatividad, Ortega da inicio a una nueva era en el “reality show”. Con el estreno programado para mañana sábado, 11 de abril, a las 7:00 p.m., el programa se convertirá en el epicentro del diseño emergente en la isla. Por su lado, quien formó parte del “Top 5″ en Miss Universe 2018, con su carisma característico, promete 13 episodios cargados de intensidad.

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“Estoy sumamente feliz, agradecida. Se me dio algo que anhelaba por mucho tiempo, que era venir a trabajar a Puerto Rico, en la televisión. Imagínate, este proyecto que va muy acorde con la moda, con lo que yo soy, con lo que represento acá en Puerto Rico. Siento que a veces llegan proyectos y de repente uno tiene que hacer, quizás, un intento, un mayor esfuerzo para encajar, y yo siento que en este no. Este se dio como que perfecto para mí”, dijo la eterna soberana en entrevista con El Nuevo Día.

El género de los “reality shows” no es desconocido por la rincoeña. Como ganadora de la octava temporada de “Mira quién baila All-Stars” y conductora de “backstage” de “¿Quién es la máscara?”, ambos de Univision, la empresaria se describe con las herramientas necesarias para manejar las distintas situaciones que pudieran desarrollarse.

“Obviamente, uno nunca domina este arte por completo, pero he aprendido a manejarlos. Yo creo que los consejos que le pueda dar a los participantes, porque ellos son los que mayormente se van a ver enfrentados a todos estos comentarios, opiniones de parte de fanáticos, familia, como tú dices, quizás de los otros participantes, van a ser muy beneficiosos. Yo creo que en la competencia, algo que yo siempre digo, y esto es como bien global, esto es para cualquier plataforma, no importa si es un concurso de belleza, o un ‘reality’ de baile, o un ‘reality’ de moda, yo creo que la mayor competencia siempre es uno mismo, y uno tiene que siempre intentar superarse. Cuando tú empiezas en la competencia, te estudias bien, cosa que al terminar esa trayectoria, ese momento en tu vida, tú hayas aprendido y seas mejor de lo que eras antes de iniciar. Ahí está la verdadera victoria”, puntualizó.

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Ortega detalló que la cuarta temporada de “Revelación Moda” estará compuesta de 13 semanas donde los participantes podrán demostrar su talento, disciplina y visión, enfrentándose a desafíos que evaluarán sus habilidades técnicas y su capacidad de sobresalir en un ambiente altamente competitivo.

“Yo, desde mi parte, pues tengo toda esta experiencia en competencias y también en la moda porque cuando uno llega a los certámenes de belleza también se encuentra en el mundo de la moda automáticamente. Luego también yo quise como que continuar mi camino, explorar un poquito más, tuve mi colección de la mano de Luis Antonio, que creamos algo bien bonito. También he tenido colecciones de joyería, esa es una experiencia como modelo que yo siento que es una pieza muy clave a la hora de presentar las piezas, porque ellas son las que le dan vida. Entonces, siento que tengo muchísimo que aportar desde varios ángulos”, mencionó.

La presentadora, de igual manera, se mostró impaciente por comenzar a aprender del panel de jueces compuesto por la reconocida stylist Claudia Madrid, el relacionista Julio Núñez y el diseñador Eddie Guerrero. Volver a verlos y trabajar con ellos en el mismo proyecto, exteriorizó, la llena de mucha emoción.

“Cuando uno llega a un set, y uno está iniciando un proyecto, siempre hay como cierta expectativa. En ese sentido, de verdad, es tan bonita la vibra, tan linda, con gente que yo quiero tanto, que yo sé que vamos a crear algo muy chévere, y que el público que sigue a ‘Revelación Moda’ lo va a disfrutar”, adelantó.

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A solo horas del gran estreno, Ortega prometió una temporada memorable. En esta ocasión, dijo, la audiencia recibirá más contenido que les permitirá conectar tanto con los participantes como con el resto de la producción.

“Yo creo que eso también es algo que la audiencia lo va a ver porque en esta temporada vamos a proyectar un poquito más todo eso: los momentos bonitos, los momentos glamorosos, pero también vamos a proyectar, de repente, esas batallas, esas luchas que no se ven muchas veces, esos momentos de desilusión, esos momentos de ruptura cuando se ilusionan con un diseño que no tuvo el impacto que ellos pensaban que iban a tener. Entonces se va a ver todo eso, y eso es lo bonito de cuando uno es real. El que lo represente, y el que yo, en cada etapa de mi vida, a cada lugar en el que voy, es algo que me identifica, también es importante”, concluyó.