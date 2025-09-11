Guía de películas que se estrenan en el cine entre septiembre y diciembre

Puede que el verano sea conocido como la temporada de secuelas, pero las segundas y terceras partes serán protagonistas este otoño en el cine. Esto no solo aplica a películas como “Wicked: For Good” y “Zootopia 2”, de Rian Johnson, sino también a las nuevas entregas de sagas familiares, desde los Crawley (“Downton Abbey: The Grand Finale”) hasta los Na’vi (“Avatar: Fire & Ash”).

Aun así, gran parte de la temporada estará, como siempre, dedicada a dramas originales y aspirantes a premios. Hollywood suele guardar lo mejor para el final. Este año incluye algunas apuestas seguras ya vistas (“It Was Just an Accident” de Jafar Panahi y “Sentimental Value” de Joachim Trier) y docenas de prometedores estrenos de cineastas de renombre, como “A House of Dynamite” de Kathryn Bigelow, “Bugonia” de Yorgos Lanthimos y “Hamnet” de Chloé Zhao.

Estos serán los estrenos en cines en Estados Unidos y Puerto Rico:

5 de septiembre

- “The Conjuring: Last Rites” (Warner Bros.). Esta será la cuarta entrega de la franquicia de terror creada por James Wan.

- “Twinless” (Lionsgate y Roadside Attractions). Dylan O’Brien interpreta a dos gemelos, uno de los cuales muere prematuramente en una oscura y divertida historia de James Sweeney.

- “The Baltimorons” (IFC). Jay Duplass dirige esta peculiar odisea en Baltimore sobre un hombre (Michael Strassner) y su dentista (Liz Larsen) durante una emergencia en Nochebuena.

12 de septiembre

- “Downton Abbey: The Grand Finale” (Focus Features). Julian Fellowes cierra la saga familiar de los Crawley en esta tercera y, supuesta, última película de “Downton Abbey”.

- “The History of Sound” (Mubi). Paul Mescal y Josh O’Connor protagonizan este romance de época ambientado en la Nueva Inglaterra de Oliver Hermanus.

- “Spinal Tap: The End Continues” (Bleecker Street): Rob Reiner y compañía regresan para una secuela del clásico documental falso que se estrenó en 1984.

- “Nirvanna the Band the Show the Movie” (Neon). Matt Johnson y Jay McCarrol llevan su serie de comedia de culto a la gran pantalla.

- “Rabbit Trap” (Magnolia). Rosy McEwen y Dev Patel interpretan a unos músicos que graban un disco en la campiña galesa y que, sin querer, despiertan las oscuras fuerzas del bosque.

- “The Long Walk” (Lionsgate). Cooper Hoffman protagoniza esta adaptación de Stephen King, dirigida por Francis Lawrence, sobre una marcha siniestra a través de una América distópica.

- “Looking Through Water” (Good Deed Entertainment). Michael Douglas interpreta a un padre que intenta reconectar con su hijo durante una competición de pesca.

- “Dreams” (Greenwich Entertainment). El cineasta noruego Dag Johan Haugerud cierra su trilogía tras las películas “Love” y “Sex” (2025).

- “Happyend” (Film Movement). En el primer largometraje narrativo del cineasta Neo Sora, ambientado en un Tokio de un futuro cercano, una broma de estudiantes de secundaria desencadena un estado de vigilancia.

- “Tin Soldier” (Samuel Goldwyn Films): Jamie Foxx, Robert De Niro, Scott Eastwood y John Leguizamo protagonizan esta película de acción sobre mercenarios.

19 de septiembre

- “A Big Bold Beautiful Journey” (Sony Pictures). Margot Robbie y Colin Farrell interpretan a dos desconocidos solteros que, tras conocerse en una boda, reviven momentos de su pasado con una magia fantástica. Este es el más reciente y tierno drama de ciencia ficción del cineasta conocido como Kogonada.

- “The Lost Bus” (Apple TV+). Paul Greengrass dirige este drama basado en hechos reales sobre un conductor de autobús escolar (Matthew McConaughey) y una maestra (America Ferrera) que intentan salvar a 22 niños de un incendio en California.

- “Him” (Universal). El exjugador de fútbol americano universitario, Tyriq Withers, interpreta a Cameron Cade en este thriller producido por Jordan Peele que fusiona el drama del fútbol americano con el terror.

- “Adulthood” (Paramount). Josh Gad y Kaya Scodelario interpretan a dos hermanos que descubren un cadáver enterrado hace mucho tiempo en el sótano de sus padres, en una comedia negra dirigida por Alex Winter.

- “My Sunshine” (Film Movement). Un drama sobre la transición a la adultez del cineasta japonés Hiroshi Okuyama.

- “Steve” (Netflix). Cillian Murphy vuelve a colaborar con Tim Mielants, cineasta de “Small Things Like These”, en este drama basado en un reformatorio.

- “Riefenstahl” (Kino Lorber). El documental de Andres Veiel trata sobre la cineasta alemana Leni Riefenstahl, cuyas películas para los nazis incluyen “Triumph of the Will”.

26 de septiembre

- “One Battle After Another” (Warner Bros.). Leonardo DiCaprio y Teyana Taylor interpretan a una padres que tienen que rescatar a su hija, luego de que incidentes del pasado, les acecha. Esta es la película más reciente de Paul Thomas Anderson y que cuenta con la actuación de Benicio del Toro.

- “Eleanor the Great” (Sony Pictures Classics). June Squibb protagoniza el debut como directora de Scarlett Johansson sobre una anciana que finge ser una superviviente del Holocausto.

- “Gabby’s Dollhouse: The Movie” (Universal). Una versión cinematográfica de la popular serie infantil, de DreamWorks Animation.

- “The Strangers: Chapter 2” (Lionsgate, en cines). Este es el segundo capítulo de una nueva trilogía de la serie de terror “Strangers”.

3 de octubre

- “The Smashing Machine” (A24). Dwayne Johnson interpreta a un luchador de artes marciales mixtas, en esta película de Benny Safdie.

- “Anemone” (Focus Features). Daniel Day-Lewis regresa de su retiro para protagonizar este drama sobre los lazos familiares, dirigido por su hijo, Ronan Day-Lewis.

- “Shelby Oaks” (Neon). El crítico de cine de YouTube, Chris Stuckmann, debuta como director en esta película de terror sobre la búsqueda de una mujer a su hermana perdida.

- “Orwell: 2+2=5” (Neon). El cineasta Raoul Peck analiza la obra de George Orwell, con reflexiones sobre la época reciente y contemporánea.

- “Good Boy” (IFC). Una película cuya trama ocurre una casa embrujada, pero vista desde la perspectiva de un perro.

- “Are We Good?” (Utopia). Un documental sobre el comediante y pionero del podcast Marc Maron tras la repentina pérdida de su pareja, la cineasta Lynn Shelton.

4 de octubre

- “Bone Lake” (Bleecker Street). Una escapada romántica de una pareja al recóndito Bone Lake, da un giro inesperado cuando se ven obligados a compartir una mansión con una misteriosa pareja.

10 de octubre

- “Roofman” (Paramount). Channing Tatum interpreta a un fugitivo de prisión que se esconde en una tienda de juguetes Toys R Us, en una película de Derek Cianfrance.

- “Kiss of the Spider Woman” (Roadside Attractions): Esta película de Bill Condon, basada en el musical teatral, está protagonizada por Diego Luna como un preso político que estrecha lazos con su compañero de celda (Tonatiuh Elizarraraz), que incluye con interludios de canto y baile con Jennifer Lopez.

- “Tron: Ares” (Disney). Esta es la tercera película de la serie futurista de ciencia ficción y secuela de “Tron: Legacy” de 2010.

- “After the Hunt” (Amazon MGM): El thriller psicológico de Luca Guadagnino está protagonizado por Julia Roberts como una profesora cuyo amigo íntimo y colega es acusado de agresión. Con Ayo Edebiri.

- “If I Had Legs I’d Kick You” (A24). Rose Byrne interpreta a una madre al borde del abismo en el drama de Mary Bronstein.

- “Urchin” (1-2 Special): Harris Dickinson debuta como director con este retrato de un vagabundo.

- “Fairyland” (Lionsgate). Un drama paterno-filial, protagonizado por Emilia Jones y Scoot McNairy.

15 de octubre

- “It Was Just an Accident” (Neon). Drama de venganza, del cineasta iraní Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro.

- “Ballad of a Small Player” (Netflix). Colin Farrell interpreta a un apostador con problemas financieros en Macao, en la película más reciente del director Edward Berger.

17 de octubre

- “Frankenstein” (Netflix). Adaptación de la obra de Guillermo del Toro sobre Mary Shelley, protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi.

- “Black Phone 2” (Universal). Secuela de la película de terror sobrenatural de Scott Derrickson.

- “Good Fortune” (Lionsgate). Aziz Ansari dirige esta comedia sobre un ángel (Keanu Reeves) que pierde sus alas luego de cometer un error de juicio.

- “Blue Moon” (Sony Pictures Classics). Ethan Hawke interpreta al compositor Lorenz Hart, en una película de Richard Linklater, ambientada en el estreno del musical “Oklahoma!” en 1943. Andrew Scott interpreta a Richard Rodgers.

- “The Mastermind” (Mubi). Esta película sobre un robo, del director Kelly Reichardt, está ambientada en la década de 1970 y protagonizada por Josh O’Connor.

- “Stiller & Meara: Nothing Is Lost” (Apple Studios): Ben Stiller pone el foco en sus padres, los comediantes Jerry Stiller y Anne Meara, en este emotivo documental.

24 de octubre

- “Springsteen: Deliver Me From Nowhere” (20th Century Studios, en cines). Jeremy Allen White interpreta a Bruce Springsteen durante la grabación de su álbum de 1982, “Nebraska”.

- “Bugonia” (Focus). Un hombre obsesionado con las conspiraciones y su primo, secuestran a una directora ejecutiva (Emma Stone) que creen que es extraterrestre. Del director Yorgos Lanthimos.

- “Mortal Kombat II” (Warner Bros.). La serie de adaptaciones de videojuegos continúa con esta secuela de la película de 2021.

- “Hedda” (Amazon MGM). Tessa Thompson protagoniza la adaptación de Nia DaCosta de “Hedda Gabler” de Henrik Ibsen.

- “Regretting You” (Paramount). Una historia romántica adaptada de la autora de “It Ends With Us”, Colleen Hoover, protagonizada por Allison Williams, Mckenna Grace y Dave Franco.

- “Last Days” (Vertical). Justin Lin dirige esta historia basada en hechos reales sobre un misionero cristiano que intenta evangelizar al pueblo sentinelés.

29 de octubre

- “Anniversary” (Lionsgate, Roadside): Un thriller sobre una familia (Diane Lane y Kyle Chandler) que se ve atrapada en la agitación de un controvertido movimiento en auge, conocido como “The Change”.

31 de octubre

- “Nouvelle Vague” (Netflix): Richard Linklater captura la Nouvelle Vague francesa y la creación de “Breathless”.

- “Hallow Road” (XYZ Films). Rosamund Pike y Matthew Rhys protagonizan esta película domde hacen el papel de unos padres que se apresuran a ayudar a su hija tras un trágico accidente.

7 de noviembre

- “Nuremberg” (Sony Pictures Classics). Un drama histórico sobre los juicios de Núremberg, con actuaciones de Rami Malek, Douglas Kelley y Russell Crowe, como el nazi Hermann Göring.

- “Die, My Love” (Mubi). Lynne Ramsay dirige a Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, quienes interpretan a unos padres primerizos quienes viven en una casa rural.

- “Predator: Badlands” (20th Century Studios). Una nueva película de “Predator”, esta vez basada en la experiencia de un Depredador y un androide, interpretada por Elle Fanning.

- “Sentimental Value” (Neon). Este es un drama noruego de Joachim Trier sobre una familia de cineastas, con Renate Reinsve como la hija actriz y Stellan Skarsgård como el patriarca director.

- “Train Dreams” (Netflix). Adaptación de Clint Bentley de la novela corta de Denis Johnson, sobre un leñador en el noroeste del Pacífico a principios del siglo XX.

- “Sarah’s Oil” (Amazon MGM): Una película biográfica sobre Sarah Rector (Naya Desir-Johnson), una de las primeras mujeres negras millonarias de Estados Unidos.

- “Peter Hujar’s Day” (Janus y Sideshow): El drama del guionista y director Ira Sachs está protagonizado por Ben Whishaw como el fotógrafo de los años 70 Peter Hujar y Rebecca Hall como su amiga, la escritora Linda Rosenkrantz.

- “Rebuilding” (Bleecker Street, en cines). Josh O’Connor interpreta a un vaquero cuyo rancho es arrasado por incendios forestales.

14 de noviembre

- “Keeper” (Neon, en cines). Osgood Perkins, director de “Longlegs” y “The Monkey”, regresa con más terror, protagonizado por Tatiana Maslany y Rossif Sutherland.

- “Now You See Me: Now You Don’t” (Lionsgate). Nueve años después de la última película de “Now You See Me”, aparecen más juegos de atraco con magos, con Jesse Eisenberg, Woody Harrelson y Morgan Freeman.

- “The Running Man” (Paramount). Edgar Wright adaptó la novela distópica de Stephen King, protagonizada por Glen Powell.

- “Jay Kelly” (Netflix). George Clooney interpreta a un actor famoso y Adam Sandler a su manager en la película más reciente de Noah Baumbach.

- “Eternity” (A24): Una comedia romántica ambientada en el más allá, con Miles Teller, Elizabeth Olsen y Callum Turner.

- “Sirāt” (Neon). La película de Óliver Laxe, ganadora del premio en Cannes, sigue a un padre (Sergi López) y a su hijo (Bruno Núñez Arjona) en la búsqueda de su hija desaparecida en el desierto marroquí.

- “Left-Handed Girl” (Netflix). Shih-Ching Tsou, colaboradora habitual de Sean Baker, dirige un drama que sigue a tres generaciones de mujeres que se construyen una vida en Taipéi.

- “Arco” (Neon). Una película francesa de animación de ciencia ficción sobre un niño de 10 años del futuro que viaja accidentalmente en el tiempo al año 2075.

21 de noviembre

- “Wicked: For Good” (Universal). Segunda parte de la adaptación cinematográfica del musical, del director Jon M. Chu, con Cynthia Erivo y Ariana Grande.

- “Rental Family” (Searchlight). Brendan Fraser interpreta a un actor estadounidense en Tokio, que empieza a trabajar en un servicio de alquiler de coches para familias.

- “Sisu: Road to Revenge” (Stage 6 y Screen Gems). Una secuela de la película de acción de 2022 “Sisu”, con el regreso de Jorma Tommila como el asesino nazi Aatami Korpi.

26 de noviembre

- “Zootopia 2” (Disney). Judy Hopps (Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (Jason Bateman) regresan a un nuevo caso misterioso en la metrópolis animal.

- “The Secret Agent” (Neon). Este thriller político brasileño de Kleber Mendonça Filho, ambientado en los años 70, está protagonizado por Wagner Moura como un experto en tecnología que regresa a su ciudad natal.

27 de noviembre

- “Hamnet” (Focus Features). Chloé Zhao adapta el bestseller de Maggie O’Farrell sobre William Shakespeare (Paul Mescal) y su esposa Agnes Shakespeare (Jessie Buckley) tras la muerte de su hijo.

1 de diciembre

- “Five Nights at Freddy’s 2” (Universal). Una secuela de la adaptación del videojuego de 2023, protagonizada por Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio y Matthew Lillard.

- “Dust Bunny” (Lionsgate y Roadside). Una joven le pide ayuda a su vecina para matar al monstruo que hay debajo de su cama, con Mads Mikkelsen y Sigourney Weaver.

12 de diciembre

- “Ella McCay” (20th Century Studios). El guionista y director James L. Brooks regresa con una comedia dramática sobre una joven política (Emma Mackey), con Jamie Lee Curtis como su tía.

- “Scarlet” (Sony). Este animé del cineasta japonés Mamoru Hosoda trata sobre una princesa que trasciende el tiempo y el espacio.

- “Goodbye June” (Netflix). Kate Winslet debuta como directora y también protagoniza un drama familiar ambientado días antes de Navidad.

- “Silent Night, Deadly Night” (Cineverse). Un slasher navideño y remake de la película de 1984.

19 de diciembre

- “Avatar: Fire and Ash” (20th Century Studios). James Cameron extiende su épica de ciencia ficción en la tercera película de la franquicia, en la que los Na’vi se enfrentan a una tribu agresiva llamada el Pueblo de las Cenizas.

- “Is This Thing On?” (Searchlight). Bradley Cooper dirige y coprotagoniza una comedia sobre la vida después del divorcio, protagonizada por Will Arnett y Laura Dern.

- “The Sponge Bob Movie: Search for Square Pants” (Paramount). Sponge Bob viaja a las profundidades del océano para enfrentarse al Flying Dutchman.

24 de diciembre

- “The Plague” (IFC). Un niño de 12 años con ansiedad social es víctima de novatadas en un campamento de waterpolo masculino, con Joel Edgerton.

25 de diciembre

- “Marty Supreme” (A24). Timothée Chalamet interpreta a Marty Mauser, un aspirante a jugador de tenis de mesa, en un drama ambientado en los años 50, del director Josh Safdie. Coprotagonizada por Gwyneth Paltrow.

- “Anaconda” (Sony). Dos amigos de la infancia (Jack Black y Paul Rudd) viajan a la selva tropical para rehacer su película favorita de juventud.

- “The Housemaid” (Lionsgate). Este thriller psicológico de Paul Feig está protagonizado por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.

- “Song Sung Blue” (Focus Features). Dos músicos en decadencia (Hugh Jackman y Kate Hudson) forman una banda tributo a Neil Diamond, dirigida por Craig Brewer.