Los estrenos más esperados de lo que queda del 2025

Las esperadísimas secuelas de “Avatar” (“Fire and Ash”, la tercera) y “Wicked” (“For Good”, la segunda), son los estrenos cinematográficos más destacados del último cuatrimestre de 2025, en el que también llegará, por fin, el ansiado proyecto de “Frankenstein”, de Guillermo del Toro.

“Avatar”, a seguir batiendo récords

La primera película del universo “Avatar” se convirtió en 2009 en la más taquillera de la historia del cine, con 2,923 millones de recaudaciones. Y la segunda, “The Way of Water”, en la tercera, con 2.320 millones. Solo se coló en medio el final de los “Avengers”, con 2.799.

Ahora, el 19 de diciembre, James Cameron regresa con “Fire and Ash”, la tercera de las cinco entregas anunciadas del clan Na’vi -las dos restantes llegarán en 2029 y 2031-, que se espera espectacular y que contará de nuevo con las voces de Zoe Saldaña, Sam Worthington y Sigourney Weaver.

Ariana Grande y Cynthia Erivo, repiten en “Wicked”

Unas semanas antes, el 21 de noviembre, llegará a las salas la segunda entrega del musical de fantasía “Wicked”, protagonizado por Cynthia Erivo, Ariana Grande y Jonathan Bailey.

Una segunda parte de la secuela de “The Wizard of Oz” avalada por el éxito de la primera, que en 2024 se situó como la quinta más taquillera del año, con 756 millones de dólares en todo el mundo.

Y Guillermo del Toro consiguió hacer su “Frankenstein”

Tras más de diez años trabajando en este proyecto con el que soñaba desde niño, Guillermo del Toro ha logrado finalizar su producción de “Frankenstein”, una historia “sentimental” y no de miedo, en las palabras del mexicano, que defendió hace unos meses en Cannes que el personaje de Mary Shelley no es un monstruo, es simplemente que “la gente mira a los otros de manera incorrecta”.

El estadounidense de origen guatemalteco Oscar Isaac interpreta al científico que se creyó un dios y el australiano de origen español Jacob Elordi a la criatura salida de su mente retorcida. Un filme que tras pasar por el Festival de Venecia, se estrenará en noviembre en todo el mundo.

La mente de Lanthimos y la estrella de Stone, en “Bugonia”

También competirá en Venecia el griego Yorgos Lanthimos, que sin duda sorprenderá de nuevo con “Bugonia”, cuarto título en el que trabaja con Emma Stone. Es una nueva versión de la comedia de ciencia ficción “Save the green planet” (2003) del surcoreano Jang Joon-hwan, sobre dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones. En cines en la primera semana de noviembre.

Secuela de animación de calidad, “Zootopia 2”

A finales de ese mes saldrá en las salas la secuela de una aclamada cinta de animación, “Zootopia” (2016), que superó los 1,000 millones de dólares en taquilla y fue la quinta más vista de aquel año. Una nueva aventura de este mundo de mamíferos antropomórficos.

“Tron: Ares”, la saga que sigue viva 43 años después

Fallida en taquilla, pero convertida en título de culto, la “Tron” original, de 1982, con Jeff Bridges a la cabeza, se recuperó con una secuela en 2010 (“Legacy”) y ahora llega una tercera entrega de esta historia de ciencia ficción que se estrenará el 10 de octubre. Al veterano actor le acompañan, Jared Leto como Ares y Gillian Anderson.

“Springsteen: Deliver Me From Nowhere”, llega “the Boss”

Jeremy Allen White interpreta a “The Boss” (“el jefe”), es decir, a uno de los iconos de la historia del rock, Bruce Springsteen, en “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”, que se estrenará el 24 de octubre y que narra la creación del álbum “Nebraska”, de 1982, grabado en un viejo casete de cuatro pistas en su habitación en Nueva Jersey.

El cierre de la elegancia británica de “Downton Abbey 3”

Quince años después de que se estrenará la serie sobre la familia Crowley, su elegante historia se cierra el 12 de septiembre con “The Grand Finale”, el tercer largometraje, en el que volverán a estar Michelle Dockery (Lady Mary), Hugh Bonneville (Robert, conde de Grantham), Laura Carmichael (condesa de Grantham) o Jim Carter (Charles Carson), a quienes se une en esta ocasión Paul Giamatti.

“One Battle after another”, se unen Anderson y DiCaprio

Uno de los cineastas cuyos trabajos se esperan siempre con intriga es Paul Thomas Anderson, que ahora se une a Leonardo DiCaprio en la adaptación de “Vineland”, de otro inclasificable, Thomas Pynchon, sobre los movimientos radicales en Estados Unidos en los sesenta, que llegará a los cines a finales de septiembre.

Muchos y destacados títulos a los que se unirán en noviembre como “The Running Man”, con uno de los actores de moda, Glen Powell, en una nueva adaptación de la novela homónima de Stephen King, o “Badlans”, la nueva entrega de la saga “Predator”, con Elle Fanning.