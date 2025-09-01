Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
1 de septiembre de 2025
90°nubes dispersas
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Los estrenos más esperados de lo que queda del 2025

Aquí la lista de las películas que se perfilan como las más taquilleras para el último cuatrimestre

1 de septiembre de 2025 - 12:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La primera película del universo, '"Avatar" se convirtió en 2009 en la más taquillera de la historia del cine, con 2,923 millones de recaudaciones. (20th Century Studios)
Por Alicia García de Francisco, EFE

Las esperadísimas secuelas de “Avatar” (“Fire and Ash”, la tercera) y “Wicked” (“For Good”, la segunda), son los estrenos cinematográficos más destacados del último cuatrimestre de 2025, en el que también llegará, por fin, el ansiado proyecto de “Frankenstein”, de Guillermo del Toro.

RELACIONADAS

“Avatar”, a seguir batiendo récords

La primera película del universo “Avatar” se convirtió en 2009 en la más taquillera de la historia del cine, con 2,923 millones de recaudaciones. Y la segunda, “The Way of Water”, en la tercera, con 2.320 millones. Solo se coló en medio el final de los “Avengers”, con 2.799.

Ahora, el 19 de diciembre, James Cameron regresa con “Fire and Ash”, la tercera de las cinco entregas anunciadas del clan Na’vi -las dos restantes llegarán en 2029 y 2031-, que se espera espectacular y que contará de nuevo con las voces de Zoe Saldaña, Sam Worthington y Sigourney Weaver.

Ariana Grande y Cynthia Erivo, repiten en “Wicked”

Unas semanas antes, el 21 de noviembre, llegará a las salas la segunda entrega del musical de fantasía “Wicked”, protagonizado por Cynthia Erivo, Ariana Grande y Jonathan Bailey.

Una segunda parte de la secuela de “The Wizard of Oz” avalada por el éxito de la primera, que en 2024 se situó como la quinta más taquillera del año, con 756 millones de dólares en todo el mundo.

Y Guillermo del Toro consiguió hacer su “Frankenstein”

Tras más de diez años trabajando en este proyecto con el que soñaba desde niño, Guillermo del Toro ha logrado finalizar su producción de “Frankenstein”, una historia “sentimental” y no de miedo, en las palabras del mexicano, que defendió hace unos meses en Cannes que el personaje de Mary Shelley no es un monstruo, es simplemente que “la gente mira a los otros de manera incorrecta”.

El estadounidense de origen guatemalteco Oscar Isaac interpreta al científico que se creyó un dios y el australiano de origen español Jacob Elordi a la criatura salida de su mente retorcida. Un filme que tras pasar por el Festival de Venecia, se estrenará en noviembre en todo el mundo.

La mente de Lanthimos y la estrella de Stone, en “Bugonia”

También competirá en Venecia el griego Yorgos Lanthimos, que sin duda sorprenderá de nuevo con “Bugonia”, cuarto título en el que trabaja con Emma Stone. Es una nueva versión de la comedia de ciencia ficción “Save the green planet” (2003) del surcoreano Jang Joon-hwan, sobre dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones. En cines en la primera semana de noviembre.

Secuela de animación de calidad, “Zootopia 2”

A finales de ese mes saldrá en las salas la secuela de una aclamada cinta de animación, “Zootopia” (2016), que superó los 1,000 millones de dólares en taquilla y fue la quinta más vista de aquel año. Una nueva aventura de este mundo de mamíferos antropomórficos.

“Tron: Ares”, la saga que sigue viva 43 años después

Fallida en taquilla, pero convertida en título de culto, la “Tron” original, de 1982, con Jeff Bridges a la cabeza, se recuperó con una secuela en 2010 (“Legacy”) y ahora llega una tercera entrega de esta historia de ciencia ficción que se estrenará el 10 de octubre. Al veterano actor le acompañan, Jared Leto como Ares y Gillian Anderson.

“Springsteen: Deliver Me From Nowhere”, llega “the Boss”

Jeremy Allen White interpreta a “The Boss” (“el jefe”), es decir, a uno de los iconos de la historia del rock, Bruce Springsteen, en “Springsteen: Deliver Me From Nowhere”, que se estrenará el 24 de octubre y que narra la creación del álbum “Nebraska”, de 1982, grabado en un viejo casete de cuatro pistas en su habitación en Nueva Jersey.

El cierre de la elegancia británica de “Downton Abbey 3”

Quince años después de que se estrenará la serie sobre la familia Crowley, su elegante historia se cierra el 12 de septiembre con “The Grand Finale”, el tercer largometraje, en el que volverán a estar Michelle Dockery (Lady Mary), Hugh Bonneville (Robert, conde de Grantham), Laura Carmichael (condesa de Grantham) o Jim Carter (Charles Carson), a quienes se une en esta ocasión Paul Giamatti.

“One Battle after another”, se unen Anderson y DiCaprio

Uno de los cineastas cuyos trabajos se esperan siempre con intriga es Paul Thomas Anderson, que ahora se une a Leonardo DiCaprio en la adaptación de “Vineland”, de otro inclasificable, Thomas Pynchon, sobre los movimientos radicales en Estados Unidos en los sesenta, que llegará a los cines a finales de septiembre.

Muchos y destacados títulos a los que se unirán en noviembre como “The Running Man”, con uno de los actores de moda, Glen Powell, en una nueva adaptación de la novela homónima de Stephen King, o “Badlans”, la nueva entrega de la saga “Predator”, con Elle Fanning.

Y diciembre culminará el año de cine con “Marty Supreme”, protagonizada por Timothée Chalamet como un jugador de ping-pong, o “The Housemaid”, adaptación del superventas de Freida McFadden, con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.

Tags
PelículasAvatarAriana Grande
ACERCA DEL AUTOR
Alicia García de Francisco, EFE
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 1 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: