Guillermo del Toro estrena “Frankenstein” en Venecia acompañado por Oscar Isaac y Jacob Elordi

Oscar Isaac y Jacob Elordi llegaron el sábado al Festival de Cine de Venecia para el estreno mundial de “Frankenstein” de Guillermo del Toro, el puntapié inicial de lo que se espera sea el mayor impulso de la película en la temporada de premios.

Isaac interpreta a Victor Frankenstein y Elordi es el monstruo en esta adaptación de la novela clásica de Mary Shelley, que del Toro lleva décadas soñando con hacer.

“Es la película para la que me he estado preparando durante 30 años”, declaró Del Toro recientemente a The Associated Press.

Unas horas antes del estreno, Del Toro comentó que se siente como si estuviera en “depresión posparto” ahora que ha terminado la película, un festín gótico de decorados.

Isaac, por su parte, comentó que antes de empezar a rodar “Frankenstein”, Del Toro le dijo: “Estoy creando este banquete para ti, solo tienes que venir y comer”.

“Esta película se siente particularmente personal”, añadió Isaac. “Creo que, en última instancia, trata sobre los marginados”. Elordi se unió a la producción bastante tarde y se entregó por completo al monstruo infantil, con quien no le resultó tan difícil identificarse.

“Es un recipiente en el que pude volcar todo mi ser”, dijo Elordi. “En muchos sentidos, la criatura que aparece en pantalla en esa película es mi forma más pura; es más yo que yo mismo”.

Es posible que haya alguna interrupción fuera de la alfombra roja, ya que se planea una marcha contra la guerra por la noche, que finalizará cerca del festival. Los organizadores esperan centrar la atención en la guerra de Gaza.

La última vez que del Toro estuvo en Venecia fue con “The Shape of Water” en 2017, que ganó el máximo galardón del festival ese año antes de alzarse con el Óscar a mejor película y mejor director en 2018. Netflix aún no tiene una ganadora a mejor película en su arsenal, pero apuesta fuerte por “Frankenstein”. La última película de Del Toro, “Guillermo del Toro’s Pinocchio”, le valió a la plataforma de ‘streaming’ su primer Óscar a la mejor película de animación.

Al igual que “The Shape of Water”, “Frankenstein” aspira a los grandes premios de Venecia, donde competirá con películas como “Bugonia” de Yorgos Lanthimos, “A House of Dynamite” de Kathryn Bigelow, “No Other Choice” de Park Chan-wook y “The Voice of Hind Rajab” de Kaouther Ben Hania. El jurado anunciará los ganadores el 6 de septiembre.