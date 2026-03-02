Opinión
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Conoce los ganadores de los Actor Awards 2026

Michael B. Jordan y Jessie Buckley se llevaron los principales premios de actuación en cine

2 de marzo de 2026 - 8:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Michael B. Jordan posa con los premios a la Mejor interpretación masculina en un papel principal y a la Mejor interpretación de un elenco en una película por "Sinners". (Jordan Strauss)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LOS ÁNGELES - “Sinners” fue la gran ganadora de los Premios del Sindicato de Actores 2026, entregados el domingo durante una ceremonia que reconoció las mejores actuaciones en cine y televisión.

RELACIONADAS

Presentado por el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio, el espectáculo se transmitió en vivo por Netflix.

Michael B. Jordan y Jessie Buckley se llevaron los principales premios de actuación en cine. Entre los ganadores en televisión estuvieron Keri Russell por “The Diplomat”, Noah Wyle por “The Pitt” y Seth Rogen, además de un premio póstumo para Catherine O’Hara por “The Studio”.

La actriz Jessie Buckley ganadora por su interpretación en "Hamnet".
La actriz Jessie Buckley ganadora por su interpretación en "Hamnet". (Jordan Strauss)

A continuación, la lista completa de ganadores de los Premios Actor 2026.

CINE

Elenco

“Sinners”

Actor

Michael B. Jordan, “Sinners”

Actriz

Jessie Buckley, “Hamnet”

Actriz de reparto

Amy Madigan, “Weapons”

Actor de reparto

Sean Penn, “One Battle After Another”

Elenco de acrobacias

“Mission: Impossible — The Final Reckoning”

TELEVISIÓN

Elenco de drama

“The Pitt”

Elenco de comedia

“The Studio”

Actriz en una serie dramática

Keri Russell, “The Diplomat”

Actor en una serie dramática

Noah Wyle, “The Pitt”

Actriz en una serie de comedia

Catherine O’Hara, “The Studio”

Actor en una serie de comedia

Seth Rogen, “The Studio”

Actriz en una serie limitada o película para televisión

Michelle Williams, “Dying For Sex”

Actor masculino en una serie limitada o película para televisión

Owen Cooper, “Adolescence”

Elenco de acrobacias

“The Last Of Us”

Premios SAGActoresCineTV
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
