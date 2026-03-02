Conoce los ganadores de los Actor Awards 2026
Michael B. Jordan y Jessie Buckley se llevaron los principales premios de actuación en cine
2 de marzo de 2026 - 8:11 AM
LOS ÁNGELES - “Sinners” fue la gran ganadora de los Premios del Sindicato de Actores 2026, entregados el domingo durante una ceremonia que reconoció las mejores actuaciones en cine y televisión.
Presentado por el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio, el espectáculo se transmitió en vivo por Netflix.
Michael B. Jordan y Jessie Buckley se llevaron los principales premios de actuación en cine. Entre los ganadores en televisión estuvieron Keri Russell por “The Diplomat”, Noah Wyle por “The Pitt” y Seth Rogen, además de un premio póstumo para Catherine O’Hara por “The Studio”.
A continuación, la lista completa de ganadores de los Premios Actor 2026.
Elenco
“Sinners”
Actor
Michael B. Jordan, “Sinners”
Actriz
Jessie Buckley, “Hamnet”
Actriz de reparto
Amy Madigan, “Weapons”
Actor de reparto
Sean Penn, “One Battle After Another”
Elenco de acrobacias
“Mission: Impossible — The Final Reckoning”
Elenco de drama
“The Pitt”
Elenco de comedia
“The Studio”
Actriz en una serie dramática
Keri Russell, “The Diplomat”
Actor en una serie dramática
Noah Wyle, “The Pitt”
Actriz en una serie de comedia
Catherine O’Hara, “The Studio”
Actor en una serie de comedia
Seth Rogen, “The Studio”
Actriz en una serie limitada o película para televisión
Michelle Williams, “Dying For Sex”
Actor masculino en una serie limitada o película para televisión
Owen Cooper, “Adolescence”
Elenco de acrobacias
“The Last Of Us”
