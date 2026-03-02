“Sinners” se impone en los Actor Awards 2026

Después de un barrido casi total en la temporada de premios por “One Battle After Another” (“Una batalla tras otra”), “Sinners” (“Pecadores”) ganó el premio al mejor elenco en la edición 32 de los Actor Awards del Sindicato de Actores de la Pantalla el domingo, sacudiendo la carrera hacia los Oscar y preparando un posible final de infarto dentro de dos semanas en los Premios de la Academia.

Los premios del sindicato, antes conocidos como los Premios SAG, son uno de los indicadores previos a los Oscar más observados. Los actores constituyen la porción más grande de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y sus elecciones en los Actor Awards a menudo coinciden.

La victoria de la saga de vampiros impregnada de blues de Ryan Coogler mostró que también tiene una gran posibilidad de ganar en los Oscar, pese a una trayectoria de premios casi impecable de “One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson. Ha ganado en los Globos de Oro, los premios del Sindicato de Productores, los BAFTA y los premios del Sindicato de Directores.

Pero el triunfo del domingo, en una ceremonia transmitida por Netflix desde el Shine Auditorium de Los Ángeles, dio vuelta a ese guion de la temporada de premios. El guionista y director Ryan Coogler, cuyo “Black Panther” triunfó en los premios del sindicato en 2019, se convirtió en el primer cineasta en conducir a dos elencos al máximo galardón del sindicato.

Delroy Lindo, quien habló en nombre del reparto de la película, expresó: “De lo más profundo de nuestros corazones a lo más profundo de los suyos, muchas gracias por todo”.

Momentos antes, Michael B. Jordan también ganó el premio al mejor actor, dando la sorpresa frente al favorito de la categoría, Timothée Chalamet, y entregándole a Jordan, de 39 años, el premio más importante de su aclamada carrera. Incluso Jordan parecía impactado cuando el público se puso de pie y Viola Davis, presentadora del galardón, celebró.

Michael B. Jordan acepta el premio a la mejor actuación de un actor masculino en un papel principal por "Sinners". (Foto AP/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)

Jordan, quien recordó sus inicios como actor antes de detenerse a apreciar el momento, comentó: “No me lo esperaba para nada. Sí, hombre, esto está bastante bien”.

Como se esperaba, Jessie Buckley ganó el premio a la mejor actriz por su interpretación en “Hamnet”. Pero las otras contiendas actorales han sido más difíciles de anticipar. El domingo, Sean Penn (quien no asistió) ganó el premio al mejor actor de reparto por “One Battle After Another” y Amy Madigan ganó el de mejor actriz de reparto por “Weapons” (“La hora de la desaparición”).

Madigan, de 75 años, que nunca antes había sido nominada por el sindicato, se mostró visiblemente sorprendida. A mitad de su largo y encantador discurso de aceptación, bajó la mirada hacia la estatuilla.

“Es como cuando eras pequeña y tenías la Barbie y luego te dieron a Ken y le bajaste los calzoncillos y dijiste: ‘Oye, eso no es nada’”, bromeó Madigan antes de disculparse por haberse distraído.

Un premio póstumo para Catherine O’Hara

Catherine O’Hara ganó póstumamente el premio a la mejor actriz en una serie de comedia por su interpretación como una ejecutiva de cine en la sátira del mundo del espectáculo “The Studio”. O’Hara murió a los 71 años el 30 de enero a causa de un coágulo de sangre en los pulmones. En el Shine Auditorium de Los Ángeles, el público se puso de pie para ovacionar a O’Hara después de que se anunciara que era la ganadora.

Seth Rogen, cocreador de “The Studio”, aceptó el premio en su nombre. Recordó a una colaboradora apasionada que, la noche anterior a una escena, invariablemente enviaba un correo electrónico cortés con sugerencias de reescritura. Rogen afirmó que O’Hara “demostró que se puede ser un genio y se puede ser amable”.

“Si tienen personas en sus vidas que no conocen su trabajo”, añadió Rogen, muéstrenles a O’Hara bailando con Harry Belafonte en ‘Beetlejuice’, muéstrenles a O’Hara lastimándose la rodilla en ‘Best in Show’ y haciendo esa cosa increíble en la que anda rengueando, y díganles a las personas, mientras se ríen, que esa es Catherine O’Hara y que fuimos afortunados de vivir en un mundo en el que ella compartió tan generosamente su talento con nosotros”.

Una ceremonia que esquivó la política

La ceremonia, presentada por el sindicato de actores SAG-AFTRA, fue conducida por Kristen Bell, quien retomó su papel como presentadora y abrió el espectáculo con un tono ligero, de canción y baile, pese a la guerra en Irán y la agitación en la industria del entretenimiento. Sean Astin, presidente de SAG-AFTRA, ofreció “una oración por la paz” en sus palabras.

Los Actor Awards fueron la mayor fiesta de Hollywood desde que Paramount alcanzó un acuerdo para adquirir Warner Bros. Discovery por 111,000 millones de dólares. La fusión, que espera aprobación regulatoria, provocó ondas de choque en Hollywood. El director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, cuya empresa perdió frente a la oferta competidora de Paramount, desfiló por la alfombra roja en jeans.

La victoria de “Sinners” garantiza que Warner Bros. llegará a los Premios de la Academia con los dos claros favoritos a mejor película —esta y “One Battle After Another”—, un éxito de la temporada de premios para un estudio que está a punto de ser vendido.

Antes de que comenzara la ceremonia, el premio al mejor elenco de acrobacias fue para un estreno de Paramount: “Mission: Impossible — The Final Reckoning” (“Misión imposible: Sentencia Final”). Entre los premios de televisión, “The Studio” ganó como serie de comedia y “The Pitt” ganó como serie dramática. Entre los ganadores individuales estuvieron Keri Russell (“The Diplomat”), Rogen (“The Studio”), Michelle Williams (“Dying for Sex”), Owen Cooper (“Adolescence”) y Noah Wyle (“The Pitt”).

Un homenaje a Harrison Ford

Harrison Ford posa en la sala de prensa con el premio a la trayectoria durante la 32ª edición anual de los Premios al Actor el domingo 1 de marzo de 2026, en el Auditorio Shrine y Expo Hall de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP) (Jordan Strauss)

Harrison Ford fue distinguido con el premio a la Trayectoria de SAG-AFTRA, un galardón presentado con cálida ironía por Woody Harrelson. El actor, de 83 años, dijo sentirse honrado.

Ford, quien lo llamó “el punto medio” de su carrera, señaló: “Estoy en una sala con actores, muchos de los cuales están aquí porque han sido nominados para recibir un premio por su trabajo increíble, mientras que yo estoy aquí para recibir un premio por estar vivo”.

Ford se emocionó durante gran parte de su discurso, al reflexionar sobre una carrera que, según subrayó, “no fue un éxito de la noche a la mañana”. Calificó el premio como “muy alentador”.