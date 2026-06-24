¿Cuál es el nuevo proyecto de Roselyn Sánchez y Jessy Terrero?

El largometraje “Las Sombras de la Máscara” continúa ganando forma como una de las propuestas cinematográficas puertorriqueñas de mayor proyección al reunir a destacadas figuras de la industria, entre ellas Roselyn Sánchez, Jessy Terrero, John BelNava y David Borges.

La actriz y productora puertorriqueña Sánchez producirá y protagonizará el largometraje “Las Sombras de la Máscara” junto al reconocido productor y director Jessy Terrero, en una nueva apuesta cinematográfica de alcance internacional.

La película creada por John BelNava y codirigida junto al cineasta David Borges, presentará un intenso thriller político cargado de acción, conspiración y drama, con una fuerte identidad y ADN puertorriqueño.

Más allá de sus elementos de acción y suspenso, la película explorará temas relacionados con el poder, la corrupción, la lealtad y las decisiones que transforman el destino de una nación, todo dentro de una propuesta cinematográfica diseñada para competir en el mercado global.

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Actualmente, la producción continúa avanzando en su fase de desarrollo y planificación, mientras trabaja en la conformación de un elenco de primer nivel y un equipo creativo que acompañe la visión del proyecto. El inicio de filmación está contemplado para finales de 2026 o principios de 2027.

Con una combinación de talento puertorriqueño e internacional, una historia de gran escala y una ambiciosa propuesta visual, “Las Sombras de la Máscara” busca aportar al crecimiento de la industria cinematográfica de Puerto Rico y ampliar la presencia de producciones desarrolladas desde la isla para audiencias de todo el mundo.