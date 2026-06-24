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¿Cuál es el nuevo proyecto de Roselyn Sánchez y Jessy Terrero?

La actriz puertorriqueña protagonizará y producirá nuevo largometraje

24 de junio de 2026 - 10:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El largometraje “Las Sombras de la Máscara” continúa ganando forma como una de las propuestas cinematográficas puertorriqueñas de mayor proyección al reunir a destacadas figuras de la industria, entre ellas Roselyn Sánchez, Jessy Terrero, John BelNava y David Borges.

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La actriz y productora puertorriqueña Sánchez producirá y protagonizará el largometraje “Las Sombras de la Máscara” junto al reconocido productor y director Jessy Terrero, en una nueva apuesta cinematográfica de alcance internacional.

La película creada por John BelNava y codirigida junto al cineasta David Borges, presentará un intenso thriller político cargado de acción, conspiración y drama, con una fuerte identidad y ADN puertorriqueño.

Más allá de sus elementos de acción y suspenso, la película explorará temas relacionados con el poder, la corrupción, la lealtad y las decisiones que transforman el destino de una nación, todo dentro de una propuesta cinematográfica diseñada para competir en el mercado global.

Actualmente, la producción continúa avanzando en su fase de desarrollo y planificación, mientras trabaja en la conformación de un elenco de primer nivel y un equipo creativo que acompañe la visión del proyecto. El inicio de filmación está contemplado para finales de 2026 o principios de 2027.

Con una combinación de talento puertorriqueño e internacional, una historia de gran escala y una ambiciosa propuesta visual, “Las Sombras de la Máscara” busca aportar al crecimiento de la industria cinematográfica de Puerto Rico y ampliar la presencia de producciones desarrolladas desde la isla para audiencias de todo el mundo.

Más adelante se anunciarán detalles relacionados con el elenco y otras colaboraciones que formarán parte de esta producción.

Tags
Roselyn SánchezPelículasCine
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