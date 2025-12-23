Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Roselyn Sánchez retomará la animación de “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest” desde Distrito T-Mobile

El especial contará con una presentación de Daddy Yankee

23 de diciembre de 2025 - 2:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La actriz y presentadora puertorriqueña, Roselyn Sánchez. (Chris Pizzello)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Roselyn Sánchez ha sido una figura clave en la despedida de año en Puerto Rico, destacándose como presentadora del especial “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” desde Distrito T-Mobile. En 2022, sin embargo, la actriz no pudo participar debido a un contagio de COVID-19. Su lugar fue tomado por la ex Miss Universe 1993, Dayanara Torres.

RELACIONADAS

Tres años después, la modelo retomará la conducción del programa especial. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del centro de entretenimiento sanjuanero.

“Puerto Rico vuelve a brillar ante el mundo como escenario del icónico ‘Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve’ en la noche más grande del año directamente desde Distrito T-Mobile”, dijeron.

Asimismo, adelantaron que el evento contará con “una presentación especial de Daddy Yankee en el conteo regresivo en español recibiendo el 2026 en una noche llena de energía, emoción y orgullo boricua”.

Sánchez, por su parte, se expresó en su cuenta de Instagram. “Estoy bien emocionada de regresar a la coanimación de “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” desde Distrito T-Mobile. Además, tendremos una presentación especial en vivo de Daddy Yankee. ¡Tan feliz de regresar a casa y recibir el 2026 con tanta gente querida! Nos vemos en Distrito T-Mobile. Será una noche muy especial”.

Los interesados en asegurar un espacio pueden adquirir una experiencia gastronómica o de barra abierta en los siguientes horarios: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. o 8:45 p.m. a 11:00 p.m. La “Standing Open Bar Experience” tendrá lugar de 9:30 p.m. a 1:30 a.m.

Para boletos pueden acceder a Ticketera.

Las actrices Marisé Álvarez, Angélica Vale, Roselyn Sánchez, Karla Monroig y Angelique “Burbu” Burgos, llegaron entusiasmadas a la celebración.Angélica ValeEl elenco y la directora de la película compartieron con el público en una velada llena de emoción, risas y aplausos.
1 / 12 | Desde Kissimmee, así celebraron las actrices de “Diario, Mujer & Café” . Las actrices Marisé Álvarez, Angélica Vale, Roselyn Sánchez, Karla Monroig y Angelique “Burbu” Burgos, llegaron entusiasmadas a la celebración. - Suministrada
Tags
Año NuevoDespedida de AñoDistrito TMobileDaddy YankeeRoselyn Sánchez
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: