Roselyn Sánchez retomará la animación de “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest” desde Distrito T-Mobile

Tres años después, la modelo retomará la conducción del programa especial. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del centro de entretenimiento sanjuanero.

“Puerto Rico vuelve a brillar ante el mundo como escenario del icónico ‘Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve’ en la noche más grande del año directamente desde Distrito T-Mobile”, dijeron.

Asimismo, adelantaron que el evento contará con “una presentación especial de Daddy Yankee en el conteo regresivo en español recibiendo el 2026 en una noche llena de energía, emoción y orgullo boricua”.

Sánchez, por su parte, se expresó en su cuenta de Instagram. “Estoy bien emocionada de regresar a la coanimación de “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” desde Distrito T-Mobile. Además, tendremos una presentación especial en vivo de Daddy Yankee. ¡Tan feliz de regresar a casa y recibir el 2026 con tanta gente querida! Nos vemos en Distrito T-Mobile. Será una noche muy especial”.

Los interesados en asegurar un espacio pueden adquirir una experiencia gastronómica o de barra abierta en los siguientes horarios: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. o 8:45 p.m. a 11:00 p.m. La “Standing Open Bar Experience” tendrá lugar de 9:30 p.m. a 1:30 a.m.

Para boletos pueden acceder a Ticketera.