Roselyn Sánchez retomará la animación de “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest” desde Distrito T-Mobile
El especial contará con una presentación de Daddy Yankee
23 de diciembre de 2025 - 2:37 PM
Roselyn Sánchez ha sido una figura clave en la despedida de año en Puerto Rico, destacándose como presentadora del especial “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” desde Distrito T-Mobile. En 2022, sin embargo, la actriz no pudo participar debido a un contagio de COVID-19. Su lugar fue tomado por la ex Miss Universe 1993, Dayanara Torres.
Tres años después, la modelo retomará la conducción del programa especial. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales del centro de entretenimiento sanjuanero.
“Puerto Rico vuelve a brillar ante el mundo como escenario del icónico ‘Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve’ en la noche más grande del año directamente desde Distrito T-Mobile”, dijeron.
Asimismo, adelantaron que el evento contará con “una presentación especial de Daddy Yankee en el conteo regresivo en español recibiendo el 2026 en una noche llena de energía, emoción y orgullo boricua”.
Sánchez, por su parte, se expresó en su cuenta de Instagram. “Estoy bien emocionada de regresar a la coanimación de “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve” desde Distrito T-Mobile. Además, tendremos una presentación especial en vivo de Daddy Yankee. ¡Tan feliz de regresar a casa y recibir el 2026 con tanta gente querida! Nos vemos en Distrito T-Mobile. Será una noche muy especial”.
Los interesados en asegurar un espacio pueden adquirir una experiencia gastronómica o de barra abierta en los siguientes horarios: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. o 8:45 p.m. a 11:00 p.m. La “Standing Open Bar Experience” tendrá lugar de 9:30 p.m. a 1:30 a.m.
Para boletos pueden acceder a Ticketera.
